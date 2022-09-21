Angelababy根本在逃公主！「高訂之王」仙氣鑽飾羽毛裙無死角

▲Angelababy楊穎最新活動造型曝光。（圖／翻攝自微博楊穎工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）剛拿下鞋履品牌Roger Vivier代言人頭銜，最新亮相活動的造型也曝光了，她穿著被譽為「高訂之王」Giambattista Valli白色禮服現身，華麗羽毛圍繞裙身帶來夢幻氛圍，如同童話故事中走出一般，讓網友直呼：「迪士尼在逃公主」、「資源絕了」。

▲Angelababy選擇Giambattista Valli 2022秋冬當季高訂系列禮服，整體甜美不失氣勢。（圖／翻攝自微博楊穎工作室）

Angelababy時尚資源一向出眾，此次活動就搬出Giambattista Valli 2022秋冬當季高訂系列禮服，一套不規則的羽毛裙裝展現飄逸仙氣，加上胸前纏繞的閃鑽設計，呈現方式不失個性。不難看出，巧妙的前短後長設計，藉此將重點放在筆直美腿與高跟鞋上，光是站在原地，華麗羽毛帶來的靈動效果氣勢非凡。

▲Angelababy演繹Roger Vivier秋冬Viv’ Choc系列鞋履包款 。（圖／翻攝自微博楊穎工作室）

Angelababy此次為出席Roger Vivier秋冬活動，整體造型主軸圍繞「天鵝秘境」展開，除了禮服很契合主題外，她腳踩Viv’ Choc系列帶有弧度的中性方扣高跟鞋，手拿同款包呼應，搭配上精緻臉蛋以及招牌長髮，演繹起擅長的公主氛圍依舊讓粉絲驚艷。