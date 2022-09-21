明年來點正能量　「明想正念日曆」療癒集資，現在開始決定2023整體基調

▲2023年多種日曆開啟集資，不僅好看還很好用。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將進入10月，意即2022年只剩下3個多月了，開始思考明年的自己絕對不嫌早，第一步就從選擇日曆開始，定義明年的整體基調，台灣設計品牌dxpresso推出一款「明想正念日曆」，以每日喚醒正念的概念作為規劃，很適合疫情緊繃下的我們，而由挖貝WaBay舉辦的日曆主題策展也正舉辦中，讓大家都能找到自己喜歡的那一款。

明想正念日曆概念來自瑜珈淨化法中的「單點凝視法」，強調是一種睜眼也能做的正念練習，只需要將視線集中在一個點上，溫柔凝視，在有意識的狀態下，配合呼吸，讓大腦的運作暫緩，創造出良好的冥想狀態。

整本日曆用了12種正念形式主題， 蘊含6種療癒色彩療法，以漸變、模糊、消散、平衡的幾何拼湊為特點，幫助讀者理解正念的多元性，與提醒我們隨時活在當下。藉由微小的時間積累，提升注意力，控制衝動，增加抗壓力。搭配底下的文字，用一天、一點、一頁、一句的持續累積，找到切換內心狀態的開關。

明想正念日曆目前已在嘖嘖募資平台上架，募資價為790元起，最後贊助日為10／15，截至目前已有300位以上民眾贊助。

另一群眾集資平台挖貝WaBay，現正於迪化街一段舉辦為期1個月的日曆主題策展「2023 挖貝過好日」，10／10前都可至展場品味一下實際產品，包括多元宇宙、藝文生活、知識達人、寶島生態4大主題，精選超過14款日曆手帳選品於現場展示。

展品包括收藏謝哲青、音樂創作者安溥、鄭宜農、滅火器、老王樂團等歌詞與創作的《讀曆書店》、商業新聞 Podcast「通勤十分鐘」推出的《每日一股曆》，讓讀者每天早上不到 5 分鐘的時間，認識一間美股上市公司和資本市場、前商周集團執行長王文靜的《2023 品味私塾曆》，有52 個探索台灣的主題，以及每天用10分鐘寫字，在一年後擁有個人的手寫字體的《我寫的這一年》。

業者表示，凡於活動期間贊助「挖貝過好日」任一日曆產品，即可憑券於指定期間內至貝殼好室兌換「好日子美式咖啡」或「好幸運紅茶鮮奶」一杯；現場打卡拍照分享2023日曆，再抽貝殼好室下午茶套餐兌換券及茶籽堂禮盒。