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超模Kendall Jenner、雨琦拎BV新包變帶貨王！　半月編織＋黃銅提把太燒

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記者鮑璿安 ／台北報導

隨著Bottega Veneta進入創意總監 Matthieu Blazy 所主導的全新篇章，2022秋冬系列中有什麼必收單品？這顆「Sardine」絕對在熱門包款清單內，搭上半月包的風潮，加上獨特黃銅提把，連超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）都在街拍中拎上，入手這款準沒錯！

▲Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲超模坎達兒珍娜日前現身美網觀賽，以Bottega Veneta白色連身裙搭配Sardine包款。（圖／品牌提供）

超模坎達兒珍娜是時尚界穿搭指標無誤，每每上身的品項都有高詢問度，連她日前前去美網決賽現場時，以Bottega Veneta白色連身裙搭配Sardine包款，流暢的裙裝剪裁搭配光澤感布料，加上風格跳躍的棒球帽、來自極簡品牌The Row的人字高跟鞋，詮釋了獨一無二的率性美。

▲Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲黃銅製成的提把碰撞出高級感，提供3色深巧克力色、粉筆白、深酒紅色。（圖／品牌提供）

其實在坎達兒珍娜演繹前，Sardine就有高話題性，因包款輪廓神似經典Jodie 系列，獨特的半月造型，融入標誌性的Intrecciato皮革編織元素，再加上黃銅製成的提把，在拎上包款的同時，彷彿珠寶飾品般穿梭於手間。Sardine共有3配色，包括深巧克力色、粉筆白、深酒紅色，女團 (G)I-DLE 成員宋雨琦也日前拎上同款，為Sardine熱度加持，示範不同年齡層的自在穿著。

▲Bottega Veneta。（圖／品牌提供）

▲女團 (G)I-DLE 成員宋雨琦也日前拎上同款。（圖／品牌提供）

與此同時，Versace本季帶來全新的Greca Goddess迷宮女神包款系列 ，以極具辨識度的希臘迴紋元素一躍而上包款，50歲凍齡港星鄭秀文PO出身穿黑色西裝外套「下衣失蹤」的火辣美照，腰間包款就屬Greca Goddess白色款式，她以輕巧的肩背方式演繹，一黑一白搭配瞬間脫穎而出，一雙筆直美腿也相當搶鏡。恰巧差31歲的日本星二代木村光希也演繹了白色同款，她選擇肩帶為希臘迴紋鏈帶的款式，以黑色緊身上衣的成熟打扮彰顯胸前包款，也有不同風味。

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Versace 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲（依序）鄭秀文與木村光希演繹Versace Greca Goddess肩背包白色款式 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

關鍵字：

Bottega Veneta, Sardine, Matthieu Blazy, 坎達兒珍娜, Kendall Jenner, 編織, BV

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