秋天唇彩「酒紅色」、「玫瑰金」最美　9品牌推薦去黃顯白必收

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022秋季除了眼影之外，唇彩也是看點之一，像是以充滿女人味的酒紅色系為題，或是搭配底妝絕不失手的甜美玫瑰金色，或是搭配各品牌不同秋妝主題的色系，一起看下去。

M.A.C 浪漫粉彩系列

粉粉嫩嫩的也能度過秋天！今年秋季限定彩妝M·A·C以浪漫的粉色暈染為主題，推出多款彩妝組合。以秋季的清冷裸色搭配朦朧曖昧的粉嫩色調，交織出最浪漫又夢幻的秋季系列。全系列包裝都搭配了柔和浪漫的粉彩渲染，就像是秋日的彩霞。

唇彩可說是M.A.C的強項，推出了5款包含彩妝和唇部保養的組合，還有迷你組合，任意搭配組合出自己的美唇。

五色迷你唇膏組

包含了五款限量新色，都以迷你子彈唇膏的形式和大家見面，一次收羅！色號包含時尚迷你唇膏SELFCARE、VELOUR COUTURE、FRIENDLY INVITATION、NO TROUBLES和GRATITUDE ATTITUDE。

顯色豐潤唇組

組合中包含顯色豐潤唇膏Cozy Kisses、晶亮魔唇Nowstalgia、唇線造型筆Soar，已經搭配好的色選怎麼疊都不出錯，即便是單用也非常適合。

魔幻性感唇組

除了顯色豐潤唇膏外，也推出霧面唇膏的組合，包含霧幻性感唇膏Bareblanket、晶亮魔唇Glass Half Full、唇線造型筆Boldly。

迷你晶亮魔唇組

晶亮魔唇推出三入的迷你組合，喜歡水光感嘟唇的人千萬別錯過。色號包含The Pleasure Is Mine、Cozy Rose、Hygge Honey。

唇部保養組

迎接秋冬，M.A.C推出唇部的保養組合，包含妝前唇霜、唇部去角質糖霜Sweet Vanilla、晶亮唇蜜，其中晶亮唇蜜可以疊在任何唇彩上，打造糖漬般的嘟唇。

2022香緹卡 秋季捍衛神獸慈善系列

2022年秋天，香緹卡以出沒於黃石公園北美荒野的美洲獅（Cougar）、亞馬遜的神秘雨林守護神美洲黑豹（Black Jaguar）為靈感，限量推出捍衛神獸系列，全系列包含兩款眼影盤、四款花妍香頌唇膏。在台灣，香緹卡特別與台灣石虎保育協會合作，捍衛神獸系列銷售總額的5%將作為贊助台灣石虎保育，購買限定全系列組合，可享73折再加贈限量石虎款環保食物袋，一同保護台灣在地原生貓科動物。

花妍香頌唇膏 捍衛神獸限量款

歐美女星、部落客推到爆的唇膏，當然也推出全新捍衛神獸限定4色，系列與品名皆以美洲獅和美洲黑豹棲息地的花朵為名，霧黑與綠色的包裝，也呼應美洲黑豹的神祕氣息與亞馬遜叢林的野性之美

以美洲獅為靈感的2款暖色調唇膏，搭配霧金色包裝，完美呼應優雅大貓的高貴氣質：#Yarrow西洋蓍草，是一款百搭的蜜桃裸色，呈現甜美少女妝感；氣質內斂的#Prairie Smoke三花水楊梅，最適合襯托低調優雅的好氣質。

以美洲黑豹為靈感的2款冷色調唇膏，分別是深莓果色的#Orchid蘭花；以及最襯膚色的粉紫色調#Passiflora西番蓮，輕鬆打造飽和美麗的滋潤雙唇。

Lunasol Spice Age

以魅惑的果實為靈感，運用黃色和石榴粉色調作為兩個主色，延伸出眼影、唇彩等彩妝，創造有趣的夏末初秋妝容。

魅力豐潤艷唇膏（絲緞光）

一款是絲緞光，一款則是潤澤的水感，其中絲緞光的EX10是蘊藏陰影的裸粉色，如上等絲緞包覆肌膚，輕盈妝點雙唇；EX13則是滿溢光采的輕透裸粉，劇由透明感的水潤光澤，讓雙唇鮮嫩欲滴。

Chanel 2022秋季限量彩妝

今年秋季限量彩妝Chanel以「同色系」為主軸，打造能完美互搭的唇膏與指甲油，追求的不僅僅是單純的配色變化，每款色號皆以玫瑰或蜜糖金兩大色調為設計主軸，即使同色系妝容也能展現深邃度和亮澤感。

超炫耀唇膏

本系列區分成玫瑰和蜜糖金兩大色系共12個色選，亮澤、滑順且持久不掉色的唇彩，緻密質地能融覆於雙唇，就像是第二層肌膚一樣。

玫瑰色調六色

#194感性，溫柔的粉色；#195流露，是較淺的柔米色；#196含蓄，是玫瑰米色；#198細緻，淺棕玫瑰木色；#199意外，是紫藕棕；#204感覺，則是巧克力玫紅色。

蜜糖金色調六色

#206幻想，暖調米色；#209知己，榛果棕色；#211敏銳，百搭紅米色；#212特色，沈穩顯白栗棕色；#214直覺，燦金巧克力棕色；#215挑戰，個性十足的深棕黑色。

Dior 緋紅秋色

Dior全球彩妝創意形象總監Peter Philips今年全新打造秋季限量彩妝緋紅秋色，以優雅的秋紅色選，同時象徵Dior恆久經典的紅色，為女性帶來表達「心境倒影」的無限可能。這一系列靈感源起於紅色，打造從最自然到最精緻的各式秋季妝容，以優雅紅色彰顯女性的美麗。

藍星唇膏

本季限量唇彩一共有3款限量脣膏，包含日常百搭的緞光珊瑚色#550，#722霧玫瑰木則是柔美迷人的玫瑰木色，時髦感十足的#763迪奧緋紅是特霧妝感的深紅色。

SUQQU 秋風吹拂

SUQQU今年以秋季的色彩為主軸，像是翩翩飛舞的落葉、被染紅的山巒和湛藍的青空，富饒的秋季也是豐收的季節，因此果實也是重要的元素。在唇彩系列上，就以果實為靈感，將柔美秋色加入色群中。

晶采透霧唇膏

此次秋妝一共有五支唇膏，包含兩支新色和三支秋季限定色。晶采透霧唇膏妝效散發沉穩的霧光感卻不厚重，透出深邃明亮的色澤。新色13、14是帶有甜美、溫柔感的花朵粉色及裸米色系；新色包含110、111、112，110彩小豆色澤中閃爍細緻的金色珠光，能襯托出雙唇自然的血色感；111熟葡萄則是能帶出成熟韻味的色澤；112芳實則是深邃的橘棕色中蘊含珠光，讓人想起暮色夕陽的琥珀棕色。

RMK Fall Collection 2022 Obscure Temptation

今年RMK秋妝於8／5上市，希望能透過彩妝打造介於女孩和女人之間，那股既純真又性感的曖昧氛圍，因此以酒紅色的對比為主體，打造了一系列的秋裝，呈現出散發著曖昧的誘惑感。

瑩柔潤透口紅

推出三色的限定唇彩，主打與雙唇融為一體的服貼質地，以精心調配的比例混合了油和透明粉末，上唇後不僅能透出原生感的光澤度，也能延展形成柔軟的薄膜。顏色上以上述提到的葡萄酒紅色為基底，再添加粉色、棕色和紅色三種變化。

EX-01 Wineberry 高彩度的紫紅色調，帶有酸甜感的清新漿果色澤。

EX-02 Twilight Mauve 帶有酒紅色澤的棕色調，具沉穩與優雅展現大人系的時尚感。

EX-03 Beyond Burgundy 適合任何膚色，既有品味又散發出性感的色彩。帶藍感和紅感均衡完美比例的酒紅色調。

Three 2022 Autumn Makeup Collection

Three的秋妝系列於8／3登場，今年受到共感力的啟發，以全新的眼眸與雙耳，凝視音樂、聆聽色彩，以音樂為主題，將周圍的音樂旋律幻化為絢麗色彩，作為彩妝的呈現。

魅光誘采唇膏

兩款唇膏都是奶霜感的質地、妝效清新光澤的水潤感唇彩，帶有透明感的清透質地能夠和本身的唇色細緻融合，08 FEEL THE MUSIC是溫柔甜美又帶點神祕的藕荷粉，融合了裸色調、紅調和藍調；09 TASTE THE COLORS 則是細膩沈穩的波爾多栗紅，結合了沈穩與透明感。

ADDICITON 癮吻唇萃

雖然本季新品是以眼影新品為主軸，不過癮吻唇萃也同步推出了三款新色，包含019S溫暖杏桃，暖橘色就如絢爛的暖陽般；020S初戀薔薇木則是柔和溫潤的紅棕色；021S蜂蜜和桃派是濃郁深沉的暖棕色。濃郁顯色、輕盈服貼的癮吻唇萃能打造原生唇色般自然粉嫩雙唇。

PAUL & JOE 2022 Autumn Collection

於8／1上市的秋妝以「巴黎市集」為題，就像在秋風拂面的週末早晨踏入巴黎市集來一場尋寶之旅，隨處可見精緻的復古首飾、二手古董明信片和繽紛新鮮的蔬果花卉，本季秋妝系列帶妳尋覓新的發現、找到專屬妳的秋季妝容。

秋季限量保濕唇彩

以巴黎市集裡的蔬果花卉為主題，色彩飽滿濃郁，包含南瓜棕、桃花粉和柿子橘，且擁有飽和色澤。添加大量修護的美容油成份，讓質地滑順服貼，在表面形成保濕膜，撫平唇部乾皮與唇紋。

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