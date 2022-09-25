炎亞綸最想當的漫威英雄是他！「現在就專注當下，活得開一點」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

這些年，對炎亞綸來說有點不一樣！首次擔任談話性節目《36題愛上你》主持人的第二年，即與唐綺陽、吳姍儒共同榮獲金鐘獎；前陣子參與《來吧！營業中》實境節目，週週都在串流平台榜上有名，創下高流量點閱率，被蔚為綜藝機智高手的話題王；近期還加入戀愛音樂創作實境秀《為你唱情歌》成為明星經紀人和催情導師的溝通者；戲劇方面，在時隔幾年後，終於推出新作《我願意》，並以本名「吳庚霖」飾演當紅巨星費慕淇，揮別過往偶像劇情節的突破演技，生動刻劃出人在絕境低谷時，為了在泥淖裡尋找浮木、獲得心靈特效藥的處方，如何成了邪教信眾。

戲如人生，修煉生命的精神信仰

退回到十年前，偶像出生的炎亞綸，當時演出《我願意》編導吳洛纓老師所編寫的戲《給愛麗絲的奇蹟》，自認那時對劇本的理解非常淺薄，「對於演員這個職業，也沒想好要幹嘛？所以錯失一個很棒的機會。」一直存著懊悔，想著來日要再跟吳洛纓老師合作的他，在生命奇妙的輪迴下，「相信演員和角色之間是有緣份的，而在去年兩人二次合作了此齣「探索人性」議題的影集，這也是吸引炎亞綸接演的原因之一。

對著鏡子與自己對話，牽動出人生價值的新思索。

在他遊走於角色故事的同時，也折射出現實層面內心的迷惑光影，不諱言這次出演最大的挑戰是，「戲裡的費慕淇和過去的我有著類似的心境，有我某部分的寫照，易怒、不懂得運用情緒，或是給錯愛、忽略身邊親近的人；劇中的經歷更和我實際生活體驗不謀而合，看到了以前那個不安與矛盾的自己」，坦言要將鋒利冰凌砍掉的這段轉變期令他很是痛苦，「為了找到自適舒服的點，不斷地拆解再重組。」並透露了他在三年前跨出自我的檻，報名參加一系列認識自己的心靈成長課程，在完全不熟悉的陌生同學面前，毫無保留往心裡挖，再赤裸攤開真實面於眾人眼前，「像是對著鏡子與自己對話，而牽動出人生價值的新思索。」

信仰雖然可以指引人方向，但內心真正願意改變的開關都來自於自己。

人生如戲，與吳庚霖平衝的糅合

炎亞綸肺腑之言，明白了現世殘酷，依然要保有自我的信念，對於信仰本身，他形容好比愛情，也可說是偶像崇拜和生活的寄托，與科學也一樣，「信仰確實是會令人著迷，因為人在過生活時，總會遇到不順遂的事，需要追求平靜和慰藉，帶來一份隱定的力量。當人在某處尋找到自己的價值時，就會整個陷入進去；因此要找到跟自己的相信，有緣份的教義，且能勸人向善，能多用愛去看世界，沒有種族、性別、語言等任何籓籬，信仰就是種自由！」正所謂知之愈明、則行之愈篤，「信仰雖然可以指引人方向，但內心真正願意改變的開關都來自於自己。」

放開自己緊張的身體，放開自己的框架，放開的去感受。

感觸良多地以「開」這個字，為《我願意》這段拍攝旅程下了註解的他說：「放開自己緊張的身體，放開自己的框架，放開的去感受……對我而言，這個代表字是蠻需要被我去吸收跟獲得。」直言以往總是容易過於拘謹，對自己有種莫名的堅持，很不知變通，「現在就專注當下，要活得開一點！」一如當初會用真名「吳庚霖」演這部戲，「是因為那時覺得炎亞綸有一點沒有根，身上多是靠工作的讚許、成就等與名利相關的事物所堆疊出來。但從小到大和吳庚霖這名字經歷很多事，是故需要他來幫我把整個人拉著，有一個定錨。」如今已慢慢糅合兩者平衡的炎亞綸不再產生自我矛盾，認知到「人本來就是立體的，會有好與不好的面貌，但那都是自己，與其逃避抗拒，不如好好去感受全部，不需人設地披著非我的糖衣。」

現在就專注當下，要活得「開」一點！

在人人都活在網路展演的新時代裡，一舉一動、一言一行都能輕易被任何人評價審視，對此懂得幽默以待，不感窘迫地活出自我多棱樣貌，而今很滿意生活現狀的炎亞綸，已準備好敞開的心，去嘗試任何多元的事物。下半年就已投入人性科幻影集《Q18》劇組拍攝的他，有趣地詮釋具有意識的AI人工智慧「黑子」角色，將激發觀眾想像力，探索人性與科技間的心靈哲思；另外也宣布在11月20日他生日當天在台北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120 演唱會」，讓想變成漫威奇異博士的炎亞綸，新的宇宙維度將如綺麗靈光般一一誕生。

人本來就是立體的，會有好與不好的面貌，但那都是自己，與其逃避抗拒，不如好好去感受全部，不需人設地披著非我的糖衣。

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