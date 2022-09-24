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下半年爆款精品包TOP 11！LV老花禮物袋、Fendi迷你波士頓包令人心動

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2022進入下半年，各大時尚品牌的秋冬包款陸續問世，本篇整理2022秋冬精品包推薦，從CELINE、巴黎世家、BV、Versace、Loewe…全都有，帶你看包款亮點和價格。

Dior

Caro Tulip迷你包

承襲Caro包的經典藤格紋絎縫圖案，選用柔軟小牛皮打造而成的Dior Caro Tulip迷你包，搭配可調節皮革背帶與金屬鍊帶設計，擁有肩背包和手拿包的功能，可依照不同需求自行替換，包括經典黑、純淨白、粉紫色和酪梨綠等色選。NT$70,000

 

LV

Why Knot PM禮物包

外觀就像是一個禮物的造型，LV最新上架的Why Knot PM手袋，採用品牌具有辨識度的Mahina小牛皮製作，上頭有LV最著名的Monogram老花圖案，最吸睛之處，是品牌過往不曾見的綁結設計手把，更附有皮革編織金屬鍊帶增加不同攜帶方式，LV另推出Why Knot PM肩背包款式。

▲LV WHY KNOT PM（奶油色、卵石色），NT$137,000

▲LV WHY KNOT PM（黑色），NT$154,000

CELINE

Box硬箱包

初於2022年秋季登場的Box硬箱包，延續品牌經典元素Triomphe凱旋門金屬釦環，結合硬挺的皮革面料打造而成，包款周圍綴以細緻的縫線細節，還設置手提握把，隨包附有可拆卸皮革背帶，可依照不同場合需求選擇搭配，包括Triomphe經典老花款、褐色小牛皮、黑色蜥蜴皮革、亮紅色蜥蜴皮革供挑選。

▲CELINE Box硬箱包，TRIOMPHE帆布$NT 99,000、天然小牛皮$115,000

巴黎世家

Crush包

首度在2022冬季秀場亮相的Crush包，以解構主義重新演繹巴黎世家的The Hourglass沙漏包款，選用柔軟皮革面料，以斜向絎縫或是單純素面款式呈現，包款所搭配的金屬鍊帶，可以直接斜背，或是穿過環圈對折成為手拎包、腋下包，包括小型、中型、大型尺寸，並提供黑色、亮白色、甜心粉、亮綠色和金屬銀等色選。

Bottega Veneta

Patti包

承襲品牌低調且精湛的編織美學，為經典編織包注入新巧思，Patti包擁有方挺卻柔軟的包身，搭配單肩背帶設計，兼具優雅、知性的風格，作為OL的上班用包再合適不過，包括勃根地酒紅、天藍色、黑色等色選。

▲Bottega Veneta Patti包，NT$159,600

Versace

Greca Goddess系列

延續品牌獨有的神話元素和奢華風格，Versace推出全新迷宮女神包Greca Goddess系列，選用平滑小牛皮製作，點綴品牌最具辨識度的希臘迴紋圖案，包括肩背包、大型手拿包款，其中East-West 肩背包提供大、標準尺寸。

Loewe

Puzzle Solid肩背包

經典又熱賣的Loewe Puzzle系列，又稱為拼圖包，2022秋冬，一改冷冽、灰濛的印象，迎來海軍藍、玫瑰粉、焦糖棕、墨綠色和橙花橘等飽合色系，運用緞面小牛皮革打造，將包上的鉤釦改為尼龍材質，不僅能減輕重量還增添一抹童趣感，搭配同色系的皮革肩帶，並附上甜甜圈造型的鍊條。

2022秋冬精品包包推薦：LV禮物袋、CELINE硬箱包、BV編織包回歸

▲Loewe Puzzle Solid肩背包，（左）小型NT$104,000、（右）迷你NT$79,000

Delvaux

Lingot Small

上半年推出就造成粉絲熱烈搶購的Lingot手袋，2022秋冬迎來新成員Small尺寸，可愛小巧的包身輪廓，綴以品牌最具辨識度的D字釦飾，隨包配有可拆卸的皮革背帶，提供斜背、肩背和手拿的功能。

Max Mara

MM Bag

從Max Mara總部的建築構造獲取靈感，轉化為幾何感的包身外觀，精選頂級皮革，綴以閃耀金色光澤的方型釦飾，包內由細緻面料製作襯裡，並設計了3格夾層，隨包附有可調式的皮革背帶，提供肩背、斜背等不同方式，更有經典黑、焦糖咖啡棕可挑選，包括小型、中型和手拿包款。

▲Max Mara MM Bag，（左）小型NT＄42,800、、（右）中型NT$52,800

Salvatore Ferragamo

Aura系列

外觀相當吸睛的Aura肩背包，是Ferragamo 2022秋冬的全新力作，運用品牌出色的Selleria手工馬鞍縫紉工藝打造，呈現出獨特的半月造型，搭配與包身同色彩的皮革粗鍊帶，綴以Ferragamo經典Gancini立體浮雕裝飾，包內配有兩個卡夾、拉鍊貼袋，另外在手袋後方還有一個外側貼袋，包括經典色黑色、駝色、酒紅色，以及本季主打色冰原藍、拉菲草裸色。

Fendi

By The Way迷你款

紅及一時的By The Way波士頓包強勢回歸，2022秋冬，Fendi為By The Way推出迷你尺寸，不論是印有大寫Fendi的光滑小牛皮款、翻羊毛款，或是滿版FF Logo的織錦編織款，皆搭配以玳瑁圖紋打造的有機玻璃手柄，並附有可拆式迷你背帶，最讓人心動的，是超多選擇的夢幻配色，像是經典黑、鴿子灰、罌粟紅、薄荷綠和胭脂粉…等。

2022秋冬精品包包推薦：LV禮物袋、CELINE硬箱包、BV編織包回歸

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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