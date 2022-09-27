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金高銀也是球鞋控！私服6雙最常亮相　Nike bruin、Vans Old Skool超百搭

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

不論是韓劇《奶酪陷阱》以捲髮造型首度出演小螢幕，或是在《鬼怪》裡跟孔劉大談忘年戀的金高銀，雖然不是大眾所認知的主流美女，但獨特的個人魅力深得粉絲們喜愛，而她私下的穿搭更是女孩們搶著效法的對象。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

細看金高銀的社群網站Instagram會發現，喜愛自然、率性穿搭風格的她，更是一位球鞋控，打開你的鞋櫃，絕對也有一兩雙跟歐妮同樣的鞋款，快看看是哪幾雙吧。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金高銀跟朋友到國外旅行時，穿得就是許多韓國明星的愛牌VANS，這雙近期大勢的氣質奶茶色，就連歐妮也入手了。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

看得出來金高銀對帆布鞋也是相當熱愛，去環球影城的時候，就穿上CONVERSE這雙經典白色帆布鞋，搭配全身丹寧裝束，是不是非常帥氣呢。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

經典鞋款絕對少不了最近強勢回歸的Nike Air Force，搭配上褲裝展現個性態度，很適合金高銀獨特的魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

之前歐妮去歐洲工作時，趁空閒時間外出走走，就換上CONVERSE經典後底帆布鞋，可以拉長身形比例，展現時髦的街頭穿搭。

 
 
 
 
 

 
 

還有NIKE這雙復鞋款bruin，也是不少球鞋控必收藏的愛鞋，而金高銀也入手了一雙，搭配上歐妮這一身休閒風穿搭，兼具女孩的帥氣與氣質。

 
 
 
 
 

 
 

而人氣超高的VANS經典OLD SKOOL黑色，金高銀自然也沒錯過，多次出現在私下穿搭照中，相信不少女孩早就入手了吧，快來看看歐妮如何穿搭的。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金高銀, 球鞋

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