2022週年慶「底妝優惠組」也划算！10品牌一次統整　水光、霧面通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022週年慶檔期到來，除了保養組合推出大容量及下殺組合外，許多品牌也都會在這時候把明星底妝湊成優惠組，這時候入手超划算。

NARS

每年Nars都會推出不少底妝組合，今天精選推薦的是集結了明星商品和新品的入門組合。

明星底妝入門組 裸光肌萃粉底精華 30ml、裸光蜜粉餅粉撲典藏禮盒、迷你裸光妝前乳 2ml、迷你妝點甜心遮瑕蜜（限定色）1.4ml，價值NT$4,280、週慶價NT$3,132 雅詩蘭黛底妝任選組

今年推出超貼心的底妝自由選搭配，喜歡霧面精緻無瑕妝感推薦粉持久系列、而喜歡水亮光澤底妝的朋友，推薦選擇保養系底妝粉保濕系列，凡購買任2底妝產品，即贈美妝好禮。

1.完美持久底妝禮，價值NT$2,070

粉保濕水啵啵妝前精華15ML、特潤超導全方位修護露7ML、粉嫩慾望潤色護脣膏1.6g

2.絕對迷情水啵啵妝備禮，價值NT$2,607

粉保濕水啵啵妝前精華7ML、特潤超導全方位修護露7ML、絕對慾望唇膏精巧版3.5g #333楓葉棕紅

3.夏日全能修護禮，價值NT$1,417

Pro全能防曬超輕感水凝露SPF30 PA+++ 7ML、特潤超導全方位修護露7ML、絕對慾望奢華潤唇膏1.25g #420玫瑰荔枝

M.A.C

話題新品、暢銷熱賣粉底都有推出對應組合，根據喜歡的妝感挑選適合自己的底妝，還分別附上底妝刷，實在很划算。

乘風破浪持妝組 超持妝透光水凝乳（正貨）、超顯白水光養膚粉底液（正貨）、毛孔隱形粉（正貨）、M.A.C質感彈膚刷，週慶價NT$4,050、價值NT$6,100（66折）

你尋覓的底妝組 超持妝無瑕粉餅（正貨）、超持妝無瑕粉底液（正貨）、M.A.C無痕粉底刷，週慶價NT$3,285、價值NT$5,450（6折） 資生堂國際櫃

針對品牌熱銷的超進化系列底妝推出組合，包含粉底液和粉餅，以及小ml數的卸妝液、化妝水和唇膏等。

超進化光感提拉持妝組 內容：超進化光感緊緻粉底 30mL、超進化持久粉餅 9g (盒+蕊)、瞬間眼唇淨粧液 30ml、活妍淨泉露(清爽型) 30ml、紅妍肌活潤眼修護露 5ml、摩霧唇膏 2.5g，價值NT$6,000、週慶價NT$4,000 肌膚之鑰

肌膚之鑰的經典底妝精質光采粉底乳霜在2017年初登場，添加於其中的保養成分、如乳霜般的奢華質地、精緻的妝容迅速擄獲消費者的心，經過不斷的鑽研和研究，在2022年9月全新升級登場，色選更齊全、也加入全新保養配方。在週年慶推出單品組合。

精質粉底單品組

購買精質粉底，享精質乳霜5ml，建議售價NT$9,800

KANEBO

極致底妝美學組 KANEBO無瑕沁透美妍粉底30ml、KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜20g、KANEBO 護妍防護乳a 12g、Kanebo兩用粉撲 ，原價NT$2,885、週慶價NT$2,350 RMK

9／20上市的新品粉底馬上入組，主打清透霧感的妝效，輕盈高延展的質地用手指就能精準上出好看底妝。

無瑕粉底組 RMK完美無瑕粉底液（正品30mL）、RMK雙效潔膚露 30mL、RMK透光空氣感蜜粉 3g，價值NT$2,780、週慶價NT$2,050 BOBBI BROWN

喜歡養膚型粉底的人一定不能錯過的冬蟲夏草粉底，除了粉底液之外更有持妝乳，搭配化妝包、修護霜等。

冬蟲夏草潤亮底妝組 冬蟲夏草精華粉底 SPF40 PA++++ (正貨)、冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 SPF 25 PA++ (正貨)、沁透茉莉淨妝油15ml、晶鑽桂馥修護保濕凝霜5ml、經典裸粉化妝包，價值NT$5,740、週慶價NT$4,230（74折） SUQQU

想要在周年慶期間入手SUQQU的新品底妝，一定要趁現在，包含了粉霜和水凝霜，還有質感優秀的橘色化妝包。

晶采光透新品組 晶采艷澤粉霜(正品)、晶采光透水凝粉餅(正品)、晶采極潤粧前乳10g、晶采艷澤粉霜4g、皮質化妝包, 原價NT$8,263、週慶價NT$6,750 歌劇魅影

「超濾鏡粉底液」配「七秒修顏粉餅」，週年慶限定買2送11只要3100元，贈品小小兵列隊歡迎送上容量50ml等於HD柔焦賴床粉底「正貨再加量」，附加小雙星旅行組含水光不脫妝一組包辦。

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