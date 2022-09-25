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日妞超愛「字母針織衫」　4款百搭優雅，入秋趕快買起來　

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

近日早晚終於能感受到秋天的涼意，但時不時發威的秋老虎還是讓人不知道怎麼穿衣服，不過對於日妞而言，這都不是問題，早早就換上短袖針織衫迎接秋天，以下盤點四件短袖針織衫，穿出知性優雅，一起美美入秋。

▲貼身的短袖針織，可愛的品牌Logo成為日本女孩的最愛。（圖／翻攝自IG左：sykll2，右：bubu_kmk）

▲Patou簡單可愛Logo的貼身短袖針織衫，成為日本女孩的心頭好。（圖／翻攝自IG@sykll2、@bubu_kmk）

Patou

最近日妞們在IG洗版的短袖針織衫是來自法國小眾品牌Patou，可愛簡約的法式設計，一登場就引起討論，單穿就非常時髦，而Patou今年也在表參道開設第一家旗艦店，是日本女孩現在最流行的品牌之一。

Fendi

Fendi今年推出的極短款上衣打破以往的大Logo設計，優雅的淺灰色，背後高領的勾扣開合方式，扣上時會出現可愛的水滴圖案，以異材質拼接做出鏤空透視，呈現若隱若現的性感。

▲雖然沒有Logo卻能靠優雅的剪裁讓人印象深刻。（圖／翻攝自Fendi官網）

▲雖然沒有Logo卻能靠優雅的剪裁讓人印象深刻。（圖／翻攝自Fendi官網）

Dior

羊絨羊毛混紡的柔軟材質，以優雅貼身的剪裁配上微微的澎袖，勾勒女性線條，胸前的Logo配上品牌經典的星星符號，讓人在穿上時就能感受到輕鬆自在，就算天氣微寒，只穿一件也能應付。

▲微澎的小公主袖，配上柔軟的材質讓人感受到少女的可愛感。（圖／翻攝自Dior官網）

▲微澎的小公主袖，配上柔軟的材質讓人感受到少女的富麗感。（圖／翻攝自Dior官網）

Prada

完美貼合身型的剪裁、領口的小搪瓷金屬三角標，半高領的半開拉鍊，整件上衣散發著Prada獨有的洗鍊感，機能卻帶著優雅，像是低調的特務隨時準備去執行任務，同時還能讓所有人都折服於你的品味。

▲凌厲極簡的短袖針織，給人一種冷酷而致命的美感。（圖／翻攝自Prada官網）

▲凌厲極簡的短袖針織，給人一種冷酷而致命的美感。（圖／翻攝自Prada官網）

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關鍵字：

針織衫, 早秋, Patou, Dior, Prada, Fendi

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