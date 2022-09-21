CASETiFY台灣首店開幕4亮點搶先看！必敗限定款、客製化快速取件

記者王則絲／台北報導

潮流3C配件品牌CASETiFY於台灣首間品牌概念店「CASETiFY STUDiO」落腳於台北新光三越A11館1樓，並將在9月22日正式開幕，令粉絲們都超期待。趕在開幕前《ET FASHION》搶先帶逛，包括必敗聯名、台灣限定款、店鋪客製化服務、回收手機殼領優惠等⋯⋯4大亮點一次公開！

台灣門市開幕限定款

為慶祝終於在台灣開設首間門市，CASETiFY與馬來貘插畫家Cherng特別推出鏡面聯名系列，其中這款台北101圖案為台灣限定款；另外，藝術家TONN HSU聯名系列的窗花鏡面款，以及煙火設計款，也都是台灣門市限定的款式。

必敗聯名

CASETiFY經常推出各式聯名系列，其中卡通主題很受到民眾們歡迎，像是先前登場的《美少女戰士》聯名系列便在全球搶翻了，目前官網上幾乎都已銷售一空，不過台灣首店開幕特別引入了僅剩的少量庫存，等於現在只有台灣買得到！絕對是本次必敗的聯名。

店鋪中陳列眾多人氣聯名，除了台灣馬來貘插畫家Cherng，這次還特別聯手曲家瑞老師，推出「曲家瑞的行動畫廊」主題系列。

此外，藝術家TONN HSU、低級失誤，還有韓國插畫家JOGUMAN（조구만），以及傳奇藝術大師尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）搶翻的聯名系列，《怪奇物語》、《玩具總動員》、《七龍珠》⋯⋯等影集、卡通系列，也能在此找到。

現場客製化服務

本次在台灣開設首間門市，最方便的亮點絕對就是「現場客製化服務」。門市現場設有多部平板，民眾可以在此模擬想要的客製化模樣，包括防摔手機殼的種類、顏色與字母設計⋯⋯都能自由選擇，接著就能進行客製化服務，依照現場排隊情形，大約等待1至2小時就能拿到手，可以到附近逛一圈、吃個飯再回來取貨，比起在官網訂購、再從國外寄送更為方便。

回收手機殼領優惠

為響應CASTiFY「RECASETiFY回收計劃」，店中設有舊手機殼回收箱，不限任意廠牌的「手機殼」都可以回收，並且只要參與就能獲得85 折折價券（不適用於聯名系列），是粉絲們不能錯過的好康。

Apple周邊3C皮革保護套品牌n.max.n，近日在華山1914文化創意產業園區的藝術西街NO.2貨櫃設立快閃店，期間限定至10月14日，現場客製化服務，除了可以選擇皮革顏色、縫線方式之外，也能夠烙印英文姓名。

n.max.n手機殼配件以越用越漂亮的真皮皮革著稱，營造一種紳士質感，並重視實用的多功能性，手機套背面卡套便利收納，可放置名片及各式票卡，同時，掀開還可以一秒變站立支架。

▲n.max.n於華山 1914 文化創意產業園區舉辦期間限定店，至10／14為止。（圖／品牌提供）

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