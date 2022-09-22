「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記





▲最不記仇的星座Top 3，擁有天使般的胸懷。（示意圖／IG@tvn_drama）



記者鮑璿安／台北報導

有沒有遇過明明前一天還很生氣的事情，睡一覺醒來就已經忘差不多了，這不是記性差，而是完全不記仇，以下從星座角度來分析，最不記仇的星座Top 3 ，根本是天使般的心胸！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座雖然內心小劇場很多，但是生氣過後百分之百會選擇原諒，這也造就他們根本不記仇的天性，對巨蟹而言，只要不是什麼可以撕破臉的事情，他們還是會將對方停留在很好的印象，轉過身就忘記之前發生了什麼，也不太喜歡翻舊事，是很隨和的星座。

Top 2 牡羊座

牡羊座根本沒什麼坎是過不去的，應該說他們不太喜歡輕易和別人鬧翻、結仇，就算有仇也會在第一時間選擇化解，而不是鬧成無法恢復的局面，所以牡羊做人是很寬厚的，不會把當下的情緒記在心裡，來得快去得更快，沒心沒肺快樂生活就是他們的宗旨。

Top 1 射手座

射手座交友原則是很簡單的，合得來就來、合不來就去，沒有什麼記仇一說，因為內心不悅乾脆直接離開，不要讓雙方都憋在心裡不愉快，射手除了當下會講開之外，很多事情睡一覺也就忘記了，後知後覺的個性非常有趣，讓他們擁有好人緣。

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