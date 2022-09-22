fb ig video ETtoday search mobile

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

>

▲星座。（圖／IG@tvn_drama）

▲最不記仇的星座Top 3，擁有天使般的胸懷。（示意圖／IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

有沒有遇過明明前一天還很生氣的事情，睡一覺醒來就已經忘差不多了，這不是記性差，而是完全不記仇，以下從星座角度來分析，最不記仇的星座Top 3 ，根本是天使般的心胸！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座雖然內心小劇場很多，但是生氣過後百分之百會選擇原諒，這也造就他們根本不記仇的天性，對巨蟹而言，只要不是什麼可以撕破臉的事情，他們還是會將對方停留在很好的印象，轉過身就忘記之前發生了什麼，也不太喜歡翻舊事，是很隨和的星座。

Top 2 牡羊座

牡羊座根本沒什麼坎是過不去的，應該說他們不太喜歡輕易和別人鬧翻、結仇，就算有仇也會在第一時間選擇化解，而不是鬧成無法恢復的局面，所以牡羊做人是很寬厚的，不會把當下的情緒記在心裡，來得快去得更快，沒心沒肺快樂生活就是他們的宗旨。

Top 1 射手座

射手座交友原則是很簡單的，合得來就來、合不來就去，沒有什麼記仇一說，因為內心不悅乾脆直接離開，不要讓雙方都憋在心裡不愉快，射手除了當下會講開之外，很多事情睡一覺也就忘記了，後知後覺的個性非常有趣，讓他們擁有好人緣。

►「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大

►「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去

►「夜晚想很多星座」Top 3 ！　第一名莫名負能量，跟白天判若兩人

關鍵字：

星座, 運勢, 射手座, 巨蟹座, 牡羊座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大

「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大

昆凌代言奶瓶大聊育兒經，自曝7歲女兒穿衣有主見「完全管不動」 「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前 「一戀愛就暈船」星座Top 5，第1名認定對方，連家人朋友都得靠邊站 李敏鎬穿帥氣黑裝又要出國！　TWICE Sana中空裝秀絕對領域 成功人士堅持的5個「早晨習慣」，整理床鋪居然也在內 幾個小地方能讓你秒檢視　約會對象其實是瞎男 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面