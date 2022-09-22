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網好評10大開架專櫃「必買遮瑕」　MAC一補貨就要搶、heme小資首選

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文／美人圈

黑眼圈、痘疤，可以說是底妝最大的剋星，擔心遮瑕力不夠、質地過於乾澀、太顯淚溝等等，這次小編整理了Dcard等各大社群好評的「開架、專櫃遮瑕產品」，不管是遮瑕盤、遮瑕液還是遮瑕膏，精選出網友狂推必買的10項遮瑕推薦！就連美妝編輯們用過都說讚，馬上跟黑眼圈和痘疤說掰掰！

瑕疵肌必備遮瑕推薦

必買遮瑕推薦1：MAC 超持妝六色遮瑕盤

Dcard網友們狂推的遮瑕神器！一盤6色、兩種色選的MAC遮瑕盤，主打超持妝效果，質地偏軟且粉質細緻，保濕度超級足夠，六色的用途有輕度遮瑕、重度遮瑕以及打亮，即使疊加好幾層都不怕厚重，反而超輕薄，黑眼圈、泛紅、痘疤等瑕疵一盤搞定，還可以調色使用，可以說是打趴所有遮瑕盤！

必買遮瑕推薦1：MAC 超持妝六色遮瑕盤

▲MAC超持妝六色遮瑕盤，NT$1,620。（圖／MAC）

必買遮瑕推薦2：CLIO 無瑕美肌霧感遮瑕筆

慣用遮瑕膏的女孩一定都聽過這款超熱銷的CLIO遮瑕筆，這款遮瑕力真的超級強，質地偏霧感、薄薄的一層就能輕鬆遮瑕，但推勻後不會有厚粉結塊感，流汗或是戴口罩也不太容易脫妝，就連美妝大神PONY都愛不釋手！

必買遮瑕推薦2：CLIO 無瑕美肌霧感遮瑕筆

▲CLIO無瑕美肌霧感遮瑕筆，NT$460。（圖／CLIO）

必買遮瑕推薦3：NARS 妝點甜心遮瑕蜜

主打擁有超強延展力、服貼且不卡紋，獨家的柔光礦物粉末能夠撫平細紋、均勻膚色，這款NARS的遮瑕蜜使用起來保濕度足夠，比起其他家來說遮瑕力度也較強，質地滑順也不會過於乾澀，適合有重度黑眼圈的女孩使用。

必買遮瑕推薦3：NARS 妝點甜心遮瑕蜜

▲NARS妝點甜心遮瑕蜜，NT$1,100。（圖／NARS）

必買遮瑕推薦4：JIX Professional 三色遮瑕盤

韓國專業藝術家和頂尖彩妝師的御用品牌，擁有超高的遮瑕力，質地為水潤的奶油膏狀，遮瑕力強的遮瑕膏通常會很乾澀，但是這款並不會！即便厚塗也不卡細紋，三色一次將所有惱人問題全部搞定，包括黑眼圈、斑點、紅痘、嘴角暗沉和膚色不均，就連PONY大神都推薦能不愛嗎！

必買遮瑕推薦4：JIX Professional 三色遮瑕盤

▲JIX Professional 三色遮瑕盤，約NT$650。（圖／JIX Professional）

必買遮瑕推薦5：DIOR 超完美持久遮瑕乳

擁有花植萃取成分，質地水潤保濕，可以層層堆疊且延展性極佳，超彈力的斜角刷頭可以輕鬆針對眼下、鼻翼等部位遮瑕，網友們一致認為遮瑕力夠高、不會過於乾澀且用量超省，被稱為是專櫃最好用的遮瑕液之一！

必買遮瑕推薦5：DIOR 超完美持久遮瑕乳

▲DIOR 超完美持久遮瑕乳，NT$1,600。（圖／DIOR）

必買遮瑕推薦6：NYX 修修臉多功能修容遮瑕盤

爆紅超久的NYX遮瑕盤，可以說是他們家的明星商品之一！一盤共有六色，分別為黃色提亮、紫色修飾蠟黃暗沉、膚色遮瑕黑眼圈、綠色修飾泛紅、粉色全臉遮瑕以及棕色的修容，多功能的校色盤輕鬆搞定所有肌膚問題，高遮瑕力和極佳的潤色效果成為人氣遮瑕之一，超高的CP值受到許多學生喜愛。

必買遮瑕推薦6：NYX 修修臉多功能修容遮瑕盤

▲NYX 修修臉多功能修容遮瑕盤，約NT$468。（圖／NYX）

必買遮瑕推薦7：heme 無瑕持久遮瑕蜜

這款開架的人氣商品heme遮瑕蜜，質地輕盈水感，高遮瑕力可以有效修飾肌膚泛紅與暗沉，特別添加的特殊彈性體使得延展性高，網友一致評論使用起來水潤、服貼且遮瑕度夠高，而且價格親民、CP值超高，不少女孩都是直接包色呢！

必買遮瑕推薦7：heme 無瑕持久遮瑕蜜

▲heme無瑕持久遮瑕蜜，NT$300。（圖／heme）

必買遮瑕推薦8：1028 服服貼貼遮瑕膏

開架中擁有高CP值的1028遮瑕膏，有著薄透的自然遮蓋力，少量多次的疊擦會讓遮瑕效果更好，粉感服貼不厚重，是許多小資女孩的開架遮瑕首選！其中#105柔白色號堪稱開架最白，白皙女孩使用也不黯沉、不蠟黃，也很適合用來局部提亮。

必買遮瑕推薦8：1028 服服貼貼遮瑕膏

▲1028 服服貼貼遮瑕膏，NT$300。（圖／1028）

必買遮瑕推薦9：植村秀 無極限持久遮瑕筆

這款植村秀的「無極限持久遮瑕筆」也是許多女孩的寶藏遮瑕之一，專門為亞洲人膚色所打造，比起其他品牌，植村秀直接推出13種色號，再也不怕找不到適合自己膚色的遮瑕。主打超持久又薄透輕薄，一筆搞定黑眼圈、痘疤、痘痘、雀斑、小細紋等瑕疵，雖然質地偏乾，但遮瑕力真的非常好，連鼻頭毛孔、紅腫痘疤都能遮！

必買遮瑕推薦9：植村秀 無極限持久遮瑕筆

▲植村秀 無極限持久遮瑕筆，NT$1,050。（圖／植村秀）

必買遮瑕推薦10：MAYBELLINE 媚比琳 黑眼圈擦擦筆

熱銷超久的開架遮瑕MAYBELLINE黑眼圈擦擦筆，濕潤精華質地加上獨特的海綿頭，適合大範圍遮瑕使用，像是眼下黯沉、兩頰雀斑等。質地不厚重、不卡紋，遮瑕、打亮和修容一筆三用，懶人也能塗抹於瑕疵部位後拍勻全臉，直接當底妝使用，KO臉上所有瑕疵，超實用又方便！

必買遮瑕推薦10：MAYBELLINE 媚比琳 黑眼圈擦擦筆

▲MAYBELLINE 媚比琳 黑眼圈擦擦筆，NT$350。（圖／MAYBELLINE）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 粉底, 專櫃, 開架, 遮瑕

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