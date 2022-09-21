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倫敦時裝周／台牌oqLiq首次實體秀　融入茶飲文化、鐵絲網圖騰引外媒關注

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▲▼OqLiq 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌oqLiq 首次於倫敦時裝周舉辦實體秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著時尚圈逐漸恢復被疫情所打亂的步調，台灣服裝品牌oqLiq首次於倫敦時裝呈現了實體秀，設計師雙人組洪琪與林家豪跨界研發極輕量保暖服飾，結合台灣在地茶飲特色走上伸展台，連外媒也形容品牌「將東方美學與街頭時尚理念相結合」。

▲▼OqLiq 。（圖／品牌提供）

▲▼OqLiq 。（圖／品牌提供）

▲▼OqLiq 。（圖／品牌提供）

▲oqLiq是台灣機能時裝品牌，秋冬系列將茶飲文化、半導體鈦金屬鍍膜技術帶入伸展台。（圖／品牌提供）

oqLiq為來自台灣的設計師洪琪與林家豪共創的高端機能時裝品牌，今年2月品牌於倫敦時裝周發表數位2022秋冬秀，當中出現由牡蠣殼結合回收塑料瓶製成的材質，使穿著充滿了想像力，也見證台灣布料的多變性。本季2023春夏系列是品牌首次前進倫敦舉辦實體秀，品牌以台灣代表性茶飲精神注入時裝秀，化作衣著上自然基調的大地色系，如調色盤般鮮明。最新研發的Radiax半導體鈦金屬鍍膜技術，則擁有極輕量保暖的特性，可維持戶外活動的輕巧。

▲▼OqLiq 。（圖／品牌提供）

▲▼OqLiq 。（圖／品牌提供）

▲設計以「Aura Protection」為主軸，鐵絲網圖騰劇情式融入設計 。（圖／品牌提供）

隨著模特兒踩著NIKE球鞋走上伸展台，秀場環繞屏東滿州民謠新風格的現代電子音樂，本季以「Aura Protection」為主軸打造鐵絲網圖騰元素發揮至極，如鎧甲、隱形鋼絲圍繞衣著展開，柔中帶剛的特性成為意識的延伸。

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲設計上出現天宮刺繡、葫蘆配件、緊箍咒輪廓的面具 。（圖／品牌提供）

同時，旅英設計師詹朴成立的時裝品牌APUJAN ，今年再度以數位時裝秀形式登上倫敦時裝周官方日程，春夏系列「奇幻旅館」主題皆向經典推理小說致敬，角色服裝上的元素與配件則與《⻄遊記》遙相呼應。詹朴提到本季最大的不同，應該是融入了更多運動機能布料，這是過往比較少運用的。此外，在版型上出現了更多合併細節，「東⻄方領型」結合的外套款式，採用半邊的東方門襟與⻄裝翻領，禮服與洋裝則持續運用旗袍領及單邊開衩等東方傳統服飾細節。

關鍵字：

oqLiq , 倫敦時裝周, 台灣設計師

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