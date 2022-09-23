台南關廟麵一包才120元！零防腐劑可放兩年　加肉燥、蛋花湯都美味

文／C編

飯、麵是重要主食，台灣的稻米有名，麵也不遑多讓，台南「關廟麵」名聲響亮，以日曬製成、無添加物，輕鬆就能變化出多種料理，家中隨時備著十分方便，「Her森森」推出「關廟農會台南關廟麵」每包1200公克、每箱20包，一箱原價2840元、特價2399元，平均每包120元，快趁特價，裝滿家中的食物櫃。

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▲關廟農會 台南關廟麵1200g／包（20包一箱組），原價2840元、特價2399元，點我購買。



現代外食方便，但若是半夜想吃點宵夜又不想叫外送，或是在家想簡單快速解決一餐，相較於煮飯，下麵更省時，關廟麵不管是湯、乾皆宜，10分鐘輕鬆搞定。

關廟農會推出的「關廟麵」，以最純粹的日曬方式，讓麵體可以存放更久，無添加防腐劑依然能保存兩年，Q彈的口感更是讓很多人愛上的關鍵，吃起來有勁道、彈牙，而且久煮不爛，即使是煮麵新手，也不用擔心煮出沒有口感的麵條。料理方式非常多元又容易，以滷肉、肉燥或是麻醬輕鬆拌入，加入湯汁跟肉醬，也可以加入蛋花湯、番茄雞蛋成為湯麵，健康又美味。

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▲關廟農會 台南關廟麵1200g／包（20包一箱組），原價2840元、特價2399元，點我購買。



「Her森森」推出「關廟農會 台南關廟麵1200g／包」（20包一箱組），原價2840元、特價2399元，相當於一包120元，不只是買來當作家裡常備麵，也可以跟同事一起團購買來分送親朋好友，與農會合作的產品品質有保證，吃起來健康美味。