18款「秋冬香水」推薦　CHANEL奢華香氣必收、Miu Miu透明藍瓶身絕美

文／美人圈

香水可以說是女人的第二層肌膚，從一個人身上所散發的香氣就能顯現出她的氣質，不同香調的香水能夠喚起我們對人事物美好的記憶，今天就來推薦18款「秋冬香水新品」從MARC JACOBS的清甜雛菊香到Dior的澄淨香氛、Chanel的梧桐影木香等等，貼心的幫大家做秋冬香水的新品總盤點，趕快一起來找尋屬於自己的專屬香氣吧！

秋冬香水新品推薦

1：Dior J'adore澄淨香氛

延續J'adore經典的花束香氣，不含一絲酒精，僅使用「花」和「水」來調香，以溫柔魅力的格拉斯茉莉為基礎，調和著感性的白玉蘭和清新的忍冬，有著甜美花香的氣息，澄澈細緻又能療癒人心，質地親膚又舒適，日常和沐浴後使用都非常合適！

▲Dior J'adore澄淨香氛 50ml／NT$4,500。（圖／Dior）

2：CHANEL 香奈兒梧桐影木香精

說到華麗的夢幻逸品，怎麼能忘記香奈兒呢！這款「梧桐影木香精」是手工限量製作，鐫刻香奈兒雙C標誌的蜜蠟封印，揉合香根草、雪松與香草氣息作為搭配，濃郁氣息再度昇華！是充滿深邃層次的一款香精，從外觀到香氣都是奢華級的享受~

▲香奈兒梧桐影木香精 15ml／NT$8,280。（圖／CHANEL）

3：MARC JACOBS 清甜雛菊花漾淡香精

充滿活力的香水代表！這款清甜雛菊花漾淡香精體現一種明亮、大膽的態度，以玫瑰水拉開序幕，增添優雅香氣，再將喀什米爾木的香氣包裹在空氣中，延續無限的活力與溫暖，全新的瓶身設計以年輕充滿活力的橘色調性呈現，不管是香調還是外觀設計，都散發出年輕的靈魂與熱情洋溢的魅力！

▲清甜雛菊花漾淡香精 30ML／NT$2,800。（圖／MARC JACOBS）

前調：柑橘精粹、芒果、菠蘿

中調：玫瑰水，橙花精粹

後調：喀什米爾木

4：YSL LIBRE PARFUM 自由不羈香精

代表女性奢華誘人且自然的自由不羈香精，融合辛香氣息的全新甜蜜花香，注入獨特誘人、柔滑如脂的藏紅花與香甜的蜂蜜，展現前所未有的馥郁香氣，輕盈香甜的氣息彷彿是一道金色光芒灑落，高級誘惑的藏紅花香氣，魅惑神秘的程度讓人無法抗拒！

▲YSL LIBRE PARFUM自由不羈香精 30ML／NT$3,960。（圖／YSL）

前調：柑橘、佛手柑、薑、藏紅花

中調：摩洛哥橙花、紅伶薰衣草、薰衣草心

後調：馬達加斯加香草、蜂蜜、香根草

5：Narciso Rodriguez 薔薇水晶淡香精

主打女性內在美的「薔薇水晶淡香精」，以小蒼蘭、玫瑰、橙花作為前調，揉合淡雅清澈玫瑰花香與優雅迷人木質調，是一款非常純淨療癒的香水，散發出感性、神秘又帶點魅力的迷人氣息，清透的玫瑰粉方瓶更完美地詮釋出女性的閃耀魅力！

▲Narciso Rodriguez 薔薇水晶淡香精 30ml／NT$2,050。（圖／NARCISＯ）

6： FURLA 盛夏雪泥莓淡香精

FURLA這瓶盛夏雪泥莓淡香精，有著清涼的夏日氣息，前調以酸香四溢的覆盆子冰沙帶出，加上一些番紅花的刺激氣息，中調柔軟的白皮革覆蓋著玫瑰精萃，讓人忍不住閉眼享受這絲滑柔軟感，後調以檀香木及廣藿香包裹，療癒又香甜的尾韻讓人難以忘懷~

▲FURLA 系列香氛 100ML／NT$3,000。（圖／FURLA）

7：miu miu 玩轉宇宙女性淡香精

充滿女性能量的香氛，以明亮清新的香梨作為開場，接著以玉蘭花自身高貴的魅力，融合香氛襯出精緻淡雅氣息，最後以溫暖的木質調與沈穩迷人的白麝香，散發出女性的感性與知性魅力，瓶身的晶透華麗風格，加入了猶如宇宙的藍色調，鑲鑽的奢華設計，只能說拿來當擺飾也好好看！

▲玩轉宇宙女性淡香精 100ML／NT$4,700。（圖／miu miu）

8：亞曼尼 MY WAY淡香精 全新晨露清新版

以純粹的初戀香氣，讓我們回到最初的悸動，主調為清新的花果香，經典的白色橙花作為基底，透過義大利青檸、苦橙葉的酸苦氣息，帶出清淡的甜美滋味和清新的花果氣息，迷人的初戀有著酸酸甜甜的滋味，加上白麝香散發出淡雅的輕柔香氣，完整地留下初戀最炙熱的動心時刻！

▲亞曼尼 MY WAY淡香精 全新晨露清新版 50ml／NT$3,950。（圖／亞曼尼）

前調：義大利青檸、埃及橙花

中調：印度晚香玉、突尼西亞橙花

後調：白麝香、馬達加斯加香草

9：EX NIHILO 迷走緋花淡香精

極致溫柔感性的麝香，搭配上迷人的牡丹香氣，是一款個性鮮明的香精，主香調為果香花香，底蘊有著透明的木質香，散發出令人迷戀的致命誘惑，外觀以台灣傳統的牡丹花紋為靈感，展現摩登驚艷的一面，是台北旗艦店的獨家限定版，迷人高雅又不易撞香！

▲EX NIHILO 迷走緋花淡香精 台北限定版 100ml／NT$11,000。（圖／EX NIHILO）

前調：義大利佛手柑、荔枝、甜桃

中調：牡丹、茉莉、橙花

底蘊：透明感木質香氣，蘚苔，麝香

10：Acqua di Parma 格調系列 無限木蘭淡香精

無限木蘭是格調系列中全新推出的個性香氛，猶如華麗的花瓣綻放，前調以佛手柑和檸檬開場，中調則揉合了木蘭、沙巴茉莉、玫瑰、依蘭，帶點甜美的香氣，後味則是帶有難以抵抗的麝香、廣藿香，一層一層地散發出迷人的淡雅香氣。

▲無限木蘭淡香精 100ml／NT$8,400。（圖／Acqua di Parma）

前調：卡拉布里亞佛手柑、橙、檸檬

中調：木蘭、沙巴茉莉、玫瑰、依蘭

後調：廣藿香、麝香

11：Aesop 虛實之境系列 米拉塞蒂香水 Miraceti

幽微木質調的香氣讓人感受到沉靜與寧靜，以大地木質香調為主，帶有香脂與香辛料的氣息，以岩玫瑰、黃葵與安息香散發出溫暖幽微的香氣，如同夜晚聆聽海浪聲，給人一種夏日微風徐徐、平靜安謐的感受。

▲米拉塞蒂香水 Miraceti 50 mL／NT$5,600。（圖／Aesop）

12：Aesop 艾底希思香水

以優雅、清新的香調作為開場，揉合挑動感官的花香，以及岩蘭草、檀香、雪松的木質調底蘊，整體來說從前調的清新香氣到中調的線香個性氣息，後調則是溫暖且帶點木質的麝香質感，豐富的香氣層次散發出自信而沈穩的個性，充滿誘惑魅力讓人無法抗拒~

▲Aesop 艾底希思香水 50 mL／NT$5,600。（圖／Beauty美人圈）

13：DOLCE & GABBANA Light Blue 熱戀佳人對香

永恆激情的愛戀最讓人難忘，這款夏日限定的「熱戀佳人對香」完美詮釋海島的夏日活力，女香的基調以弗吉尼亞雪松、琥珀和白麝香巧妙共舞，加入香荳蔻精華、皮革香調與香根草，交織又純又慾的女性氣息！男香則是結合香根草、麝香和廣藿香，營造令人陶醉的神秘氣息，以及濃郁的癒創木，賦予男性戀愛時刻所獨有的溫暖、活力、自信！

▲熱戀佳人 男香 100mL／NT$2,600。女香100mL／NT$3,500。（圖／DOLCE & GABBANA）

14：Maison Francis Kurkdjian 724淡香精

每周7天，一天24小時，取名為「724」專屬的城市香氣，前調呈現出清新、未被定義的城市氛圍，帶給人一種乾淨、充滿朝氣的清新感覺，就像是從洗衣店裡散發出的迷人香氣，中調的核心彷彿一束鮮花，蘊含來自埃及的茉莉花原精、香豌豆花和山梅花所散發出的輕盈光芒，後調則是由檀香揉合白麝香，給人一種活力卻又溫柔的都市精神！

▲Maison Francis Kurkdjian 724淡香精 35ML／NT$4,500。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

香調：麝香花香

成分：醛、意大利佛手柑、抽象白花香調、埃及茉莉花原精、檀香-白麝香香調

15：Chloé Atelier des Fleurs 仙境花園香水系列 春日水仙 Narcissus Poeticus

主打個人化疊香，可以選擇喜歡的花材，混搭成專屬於自己的獨特氣味，春日水仙以花香調為基底，水仙散發出容光煥發的甜美氣息，濃郁的香氣迷人而獨特，展現出花卉最為純粹而簡單的本質，從花朵中萃取的精油也是水仙香中最受歡迎的香味之一，趕快來製作專屬於自己的香水花束吧！

▲Chloé Atelier des Fleurs 春日水仙 50ml／NT$5,800。（圖／Chloé Atelier des Fleurs）

16：JD SCENT x 末羊子 9 P.M.沐暮淡香水

以感性木質玫瑰為主調，溫暖而輕盈，兼具知性木質，有如沐浴在朦朧月色光暈中，享受著自在的愜意時光，粉紅胡椒與煙燻玫瑰作為開場，碰撞出輕盈甜淡的花果香，乾爽辛香雪松結合沉穩香根草，帶出中調知性的木質氣息，尾韻則是注入柔順絲滑乳香與繚繞沉香，圍繞在肌膚上的清香氣息，保證一秒讓直男愛上！

▲JD SCENT x 末羊子 9 P.M.沐暮淡香水 預購價NT$1,199。（圖／JD SCENT）

前調：玫瑰 粉紅胡椒 紙莎草

中調：茴香 香根草 雪松

後調：麝香 乳香 岩薔薇 沉香

17：Penhaligon's Sports Car Club香水

略帶木質的樟樹氣息和蜂蜜木質的瑞士五葉松，呈現出振奮人心的清新氣息，搭配一絲苔蘚混合皮革氣味的廣藿香，添加了整體香氣的層次，經典的賽車綠香水瓶和芬芳溫暖的氣息，展現出人們對慢活時代的懷念，是一款極具魅力的經典香氛。

▲Penhaligon's Sports Car Club香水 NT$6,700。（圖／Penhaligon's）

18：GOUTAL 經典哈德良女性淡香精

來自法國的GOUTAL全系列新裝登場，經典的蝴蝶結造型與精緻的摺紋瓶身華麗回歸，這款「經典哈德良女性淡香精」香調以西西里檸檬、香櫞（佛手柑）、西柚、綠橘、依蘭依蘭、絲柏、香檸檬為主，就像是正中午躺在檸檬樹蔭下的愜意，表現出托斯卡尼的熾熱與炫目的驕陽。

▲GOUTAL 經典哈德良女性淡香精 100ml／NT$6,580。（圖／GOUTAL）

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