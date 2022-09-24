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熱銷冠軍！妙管家濃縮洗衣精一瓶才100元　疫情時代最需要的洗淨神器

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文／C編

洗衣服是日常，選洗衣精也很重要，雖是消耗品也不能隨便，畢竟空氣污染嚴重、病毒肆虐，衣服貼著肌膚，一定要徹底清潔，「Her森森」推出熱銷第一的「妙管家濃縮洗衣精」4000g共4瓶，令人驚喜的是原價499元、特價399元，意即每瓶僅約100元，深層洗淨又不傷衣物，確實是好選擇。

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▲妙管家,抗菌洗衣精,洗衣精,清潔,洗衣,Her森森,。（圖／Her森森）

▲妙管家濃縮洗衣精4000gＸ4瓶，原價499元、特價399元，點我購買

妙管家這款濃縮洗衣精擁有洗衣新技術，獨特BIOTEK配方，結合多種深層洗淨的最新效能界面活性劑，又添加洗凈增效劑，可以迅速滲入衣物纖維，徹底去除髒污，使洗衣達到最佳的效果，環保配方可以達到生物分解，而且不含螢光劑，更讓人安心。

因為獨特的技術跟配方，清洗衣物更加潔淨，純中性的液體又不會傷害衣料，最好用的關鍵就是拿來洗襪子，可以讓異味徹底被去除，達到完美清潔的效果，而且洗完衣服柔軟有彈性，可以抗靜電，不易沾染灰塵，只要洗過一次真的立刻有感。

洗衣精的重要性，在現在疫情肆虐的狀態下更為顯著，清潔是每天必做的重要課題，把沾染髒污的衣服徹底洗淨，避免細菌殘留在衣服上，洗衣精擔綱了重責大任，妙管家的濃縮洗衣精還添加植物茶樹精油，在此時更適合。

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▲妙管家,抗菌洗衣精,洗衣精,清潔,洗衣,Her森森,。（圖／Her森森）

▲妙管家 濃縮洗衣精4000gＸ4瓶，原價499元、特價399元，點我購買

「Her森森」推出熱銷第一的「妙管家濃縮洗衣精4000gＸ4瓶」，原價499元、特價399元，相當於一瓶只要100元，幾乎是天天都要用到的消耗品，不用擔心一次買的量太大，安心洗也安心穿。

關鍵字：

妙管家, 洗衣精, 清潔, 洗衣, Her森森

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