趙露思升格「帶貨女王」 　私服愛背5款平價包，BV平替版能無痛入手

文／美人圈

憑藉著《星漢燦爛》、《月升滄海》等大熱陸劇爆紅的新生代女星趙露思，除了擁有讓人嚮往的初戀臉蛋，私底下超可愛的個性也圈粉無數。因為超高人氣升格成「帶貨女王」，每曬出一款包包，都會成功為品牌帶來商機。繼私服精品包款後，今天就帶來大家敲網的高CP值「趙露思低預算包款」推薦！讓你不用花大錢也能擁有肉絲同款～

趙露思平價包款

YUZEFI MINI BOM

法國小眾品牌Yuzefi的Bom系列雲朵包，簡約的外型加上質感皮革，甚至有BV平替版的稱號。以梯形設計、褶皺收口配上俐落提把，細看兩側還有可愛的打結設計，將個性、軟萌氣息集結於一身。趙露思羊羔毛外套搭配奶黃色包包，非常俏皮可愛，換上輕盈的夏季穿搭也相當適合！萬元左右的價格，小資族也能無痛入手~

▲YUZEFI MINI BOM，約NT$10,500。（圖／小紅書@趙露思、@YUZEFI）

TITA MADRID mini montagine

西班牙小眾品牌TITA MADRID其實也被許多明星Pick，除了是趙露思同款，虞書欣也搶著揹！這款「mini montagine」為馬卡龍色拼接，並在中央飾以品牌標誌性的三角形圖案，加上荷葉邊的手柄，揹上身真的超吸睛！不只有顏值，設計上也相當實用，使用前後雙開設計，後面的開扣還是隱藏在內層，設計上真的太貼心！

▲TITA MADRID mini montagine，約NT$11,432。（圖／小紅書@趙露思、IG@titamadrid）

APEDE MOD BLUE CROC DECO LINE SHOULDER BAG

APEDE MOD品牌可說是「腋下包研究系」，推出的各式腋下包款，每款都實用又有型！除了趙露思，連迪麗熱巴、鞠婧禕都曾曬出他們家包款。而趙露思身上的這款包為相當簡練的方正外型，搭配上地中海藍色系，百搭卻又不失時髦感！還可以加上極美的珍珠鏈、可愛程度直破天際！

▲APEDE MOD BLUE CROC DECO LINE SHOULDER BAG，NT$3,042。（圖／小紅書@趙露思）

Amazing Song 軟歐包中號

來自中國的品牌Amazing Song，由三個親生姐妹創立，用色大膽設計獨特，材質用料又相當有質感，若是有在關注小紅書的女孩們，一定會對主打的「軟歐包」不陌生，許多明星博主們都曾Pick過，總共分為四個尺寸，且顏色也很豐富多樣。

▲來自中國的品牌Amazing Song。（圖／Amazing Song）

趙露思選擇的是中號款，可以將粉餅、手機、藍牙耳機、口紅等隨身物品完整收納，可以說是相當實用的大小。這款包使用圓滑弧線設計，加上與包身一體成型的圓餅握把，可愛度直接爆表，若是不喜歡手拿，也可以使用內附的背帶斜揹在身上，同樣也相當好看，價格更是甜到不行，小編已經準備去下單啦！

▲Amazing Song 軟歐包中號，約NT$2,643。（圖／小紅書@趙露思）

Kate Spade New York 鳳梨鍊帶包

相信大家對於紐約平價精品品牌「Kate Sapde」ㄧ定都不陌生！親民定價加上繽紛的色彩、吸睛的元素，以及標誌性的黑桃心logo擄獲不少少女的心！年紀僅20出頭的肉絲，也被這些創新的設計給吸引，這款包就是相當著名的水果系列！可愛的鳳梨造型搭配鍊帶，葉片上還附有甲蟲、瓢蟲的討喜裝飾，夏日背上它與姐妹們相約一起野餐再適合不過！

▲Kate Spade New York 鳳梨鍊帶包，NT$13,700。（圖／小紅書@趙露思、Kate Spade New York）

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