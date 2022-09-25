fb ig video ETtoday search mobile

趙露思升格「帶貨女王」 　私服愛背5款平價包，BV平替版能無痛入手

>

文／美人圈

憑藉著《星漢燦爛》、《月升滄海》等大熱陸劇爆紅的新生代女星趙露思，除了擁有讓人嚮往的初戀臉蛋，私底下超可愛的個性也圈粉無數。因為超高人氣升格成「帶貨女王」，每曬出一款包包，都會成功為品牌帶來商機。繼私服精品包款後，今天就帶來大家敲網的高CP值「趙露思低預算包款」推薦！讓你不用花大錢也能擁有肉絲同款～

趙露思平價包款

YUZEFI MINI BOM

法國小眾品牌Yuzefi的Bom系列雲朵包，簡約的外型加上質感皮革，甚至有BV平替版的稱號。以梯形設計、褶皺收口配上俐落提把，細看兩側還有可愛的打結設計，將個性、軟萌氣息集結於一身。趙露思羊羔毛外套搭配奶黃色包包，非常俏皮可愛，換上輕盈的夏季穿搭也相當適合！萬元左右的價格，小資族也能無痛入手~

趙露思平價包款：YUZEFI MINI BOM，約NT10,500

▲YUZEFI MINI BOM，約NT$10,500。（圖／小紅書@趙露思、@YUZEFI）

TITA MADRID mini montagine

西班牙小眾品牌TITA MADRID其實也被許多明星Pick，除了是趙露思同款，虞書欣也搶著揹！這款「mini montagine」為馬卡龍色拼接，並在中央飾以品牌標誌性的三角形圖案，加上荷葉邊的手柄，揹上身真的超吸睛！不只有顏值，設計上也相當實用，使用前後雙開設計，後面的開扣還是隱藏在內層，設計上真的太貼心！

趙露思平價包款：TITA MADRID mini montagine，約NT11,432

▲TITA MADRID mini montagine，約NT$11,432。（圖／小紅書@趙露思、IG@titamadrid）

APEDE MOD BLUE CROC DECO LINE SHOULDER BAG

APEDE MOD品牌可說是「腋下包研究系」，推出的各式腋下包款，每款都實用又有型！除了趙露思，連迪麗熱巴、鞠婧禕都曾曬出他們家包款。而趙露思身上的這款包為相當簡練的方正外型，搭配上地中海藍色系，百搭卻又不失時髦感！還可以加上極美的珍珠鏈、可愛程度直破天際！

趙露思平價包款：APEDE MOD BLUE CROC DECO LINE SHOULDER BAG，NT.3,042

▲APEDE MOD BLUE CROC DECO LINE SHOULDER BAG，NT$3,042。（圖／小紅書@趙露思）

Amazing Song 軟歐包中號

來自中國的品牌Amazing Song，由三個親生姐妹創立，用色大膽設計獨特，材質用料又相當有質感，若是有在關注小紅書的女孩們，一定會對主打的「軟歐包」不陌生，許多明星博主們都曾Pick過，總共分為四個尺寸，且顏色也很豐富多樣。

趙露思欽點「低預算包款」推薦！APEDE MOD鞠婧禕、熱巴也搶著揹，這款是BV平替版

▲來自中國的品牌Amazing Song。（圖／Amazing Song）

趙露思選擇的是中號款，可以將粉餅、手機、藍牙耳機、口紅等隨身物品完整收納，可以說是相當實用的大小。這款包使用圓滑弧線設計，加上與包身一體成型的圓餅握把，可愛度直接爆表，若是不喜歡手拿，也可以使用內附的背帶斜揹在身上，同樣也相當好看，價格更是甜到不行，小編已經準備去下單啦！

趙露思平價包款：Amazing Song 軟歐包中號，約NT.2,643

▲Amazing Song 軟歐包中號，約NT$2,643。（圖／小紅書@趙露思）

Kate Spade New York 鳳梨鍊帶包

相信大家對於紐約平價精品品牌「Kate Sapde」ㄧ定都不陌生！親民定價加上繽紛的色彩、吸睛的元素，以及標誌性的黑桃心logo擄獲不少少女的心！年紀僅20出頭的肉絲，也被這些創新的設計給吸引，這款包就是相當著名的水果系列！可愛的鳳梨造型搭配鍊帶，葉片上還附有甲蟲、瓢蟲的討喜裝飾，夏日背上它與姐妹們相約一起野餐再適合不過！

趙露思平價包款：Kate Spade New York 鳳梨鍊帶包，NT.13,700

▲Kate Spade New York 鳳梨鍊帶包，NT$13,700。（圖／小紅書@趙露思、Kate Spade New York）

延伸閱讀

2022陸劇女星同款髮色推薦！趙露思「蜂蜜茶棕」仙氣爆棚，趙麗穎這髮色根本是黃皮救星

女星瘦腿秘訣公開！楊冪、趙露思美腿操懶人必學，熱巴泡腳加「這個」去寒消水腫

趙露思甜系拍照姿勢公開！少女感POSE快筆記，這招讓你視覺顯瘦5公斤、無痛變出直角肩

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 包包, 平價, 趙露思

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

蔡康永人生金句：炫耀不是來自優越感，而是不安全感

蔡康永人生金句：炫耀不是來自優越感，而是不安全感

木村拓哉愛女大膽露左右半球　糗撞超模類似服裝像「穿制服」

木村拓哉愛女大膽露左右半球　糗撞超模類似服裝像「穿制服」

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

亮・珠寶／英女王無緣媳婦別燕子胸針送她遠行　草莓首飾曝她喜好 米蘭時裝周／IU在GUCCI秀帥翻！68對雙胞胎壯觀走秀、「小魔怪」驚喜現身 「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大 楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送 林俊傑撞羅志祥3200萬元陀飛輪錶　拎愛馬仕包當貴氣咖啡店老闆 《灌籃高手》電影版確定登台！重溫10金句：控制了籃板，就控制了比賽 梳頭竟能抗落髮！盤點梳頭的「4個好處」，趕快養成習慣吧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面