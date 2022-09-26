髮型師「不同膚色適合髮色」範本　紫棕色馬上亮一階、午夜藍還在流行

文／美人圈

染髮除了跟上時下流行之外，更重要的是髮色要襯膚、修飾膚色！此番帶來髮型師「不同膚色適合髮色」範本推薦，準備換新髮色的人，趕緊參考這一篇，保證染完絕對回頭率激增，就像是仙女下凡般魅力更提升！一起看下去吧～

偏白肌膚適合髮色：Bambi Brown

小鹿毛髮的顏色，可以減少白皮自帶的蒼白感、冷漠感，增添活力。是一款不只讓男生怦然心動，女生看了也會不自覺被吸引的魅力髮色！溫暖的棕色調不僅充滿質感，陽光下散發出焦糖般的細緻色澤，更完美營造出落落大方的氛圍，凸顯出與眾不同的氣質，好感度直接破表！





偏白肌膚適合髮色：Peach Brown

帶粉調的棕色，減齡顯嫩之餘，更可以將原本的蒼白肌膚轉變為紅潤好氣色！以較低明度的粉色與棕色調和，讓髮色度更提升、更輕盈，同時卻帶有沉穩度，讓整體髮色更富有層次，突顯溫柔氣質！唯一的缺點就是不太適合瑕疵皮，因為此款髮色本身就有顯白效果，若是有明顯的雀斑、痘印，可是會更加凸顯這些斑斑點點唷！





偏黃肌膚適合髮色：Plum Brown

帶紫調的棕色，給人神秘、知性、都市的感覺。而此款髮色最大的優勢就是顯白掃黃，染完後膚色馬上亮一階、變得明亮，沒有絲毫蠟黃暗沉感，因此黃肌女孩可以安心駕馭，若是擔心紫紅色調太艷麗的話，也可以加重棕色調，會有種清純的感覺，就連直男看了也會超心動！





偏黃肌膚適合髮色：Midnight Blue

一般東方人的髮色多少都帶些褐色調，若是想要襯托出高級感，很適合藍黑色系。其實此款髮色已經流行好幾年，但在韓星中點名率依舊非常高，除了子瑜、Pony外，Lisa也曾染過同款髮色！在室內光源下接近於黑色，在陽光下會帶透出藍調，給人平靜、相當幹練高級的感覺，再加上髮色維持時間久、褪色後也不會跟原生髮差異太大。





偏深肌膚適合髮色：Baby Brown

Baby Brown是最百搭的棕色，給人健康活力、樂觀開朗的感覺，且此款髮色沒有帶有紅調，非常適合小麥膚色的女孩，不僅不顯髒，還可以將肌膚色澤襯托的非常健康、亮澤。這款髮色特別適合搭配捲髮，不論是女人味的的波紋捲、還是復古味的羊毛捲，都能呈現甜美、有活力的氛圍！





偏深肌膚適合髮色：Sand Beige

誰說偏深膚色不適合淺髮？其實帶有黃調的髮色，是非常適合健康肌膚女孩的色選，黃色系的髮色會給人一種華麗、較為都市時髦的形象，尤其2022年大勢淺棕髮色更能彰顯出質感，以棕色為基調的沙灘色，加入了黃米色調，給人相當清涼的印象，染上立馬讓你美到被路人搭訕！





泛紅／瑕疵皮適合髮色：Skin Brown

帶灰調的棕色，可以中和黃調，給人乾淨、知性的感覺。室內看更偏棕色調，但在陽光下能顯現出灰髮色獨有的輕盈、通透感，不屬於增添氣色的顏色，所以可以適當在彩妝上提升氣色，完全美到讓人難以直視！





泛紅／瑕疵皮適合髮色：Olive Brown

帶綠調的灰棕，很適合亞洲人，綠調具有中和紅調，整頓膚色的作用，因此泛紅肌膚相當適合，加上顏色維持度較高，對於小資族來說也相當友好。橄欖棕色比起以往我們熟悉的棕髮色，有著較多層次和透明感，再加上近幾年流行將髮絲中帶上一些柔霧質感，整體上會看起來非常輕盈、朝氣，也增加了提亮膚色與顯白的效果。





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