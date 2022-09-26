fb ig video ETtoday search mobile

髮型師「不同膚色適合髮色」範本　紫棕色馬上亮一階、午夜藍還在流行

>

文／美人圈

染髮除了跟上時下流行之外，更重要的是髮色要襯膚、修飾膚色！此番帶來髮型師「不同膚色適合髮色」範本推薦，準備換新髮色的人，趕緊參考這一篇，保證染完絕對回頭率激增，就像是仙女下凡般魅力更提升！一起看下去吧～

偏白肌膚適合髮色：Bambi Brown

小鹿毛髮的顏色，可以減少白皮自帶的蒼白感、冷漠感，增添活力。是一款不只讓男生怦然心動，女生看了也會不自覺被吸引的魅力髮色！溫暖的棕色調不僅充滿質感，陽光下散發出焦糖般的細緻色澤，更完美營造出落落大方的氛圍，凸顯出與眾不同的氣質，好感度直接破表！

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

偏白肌膚適合髮色：Peach Brown

帶粉調的棕色，減齡顯嫩之餘，更可以將原本的蒼白肌膚轉變為紅潤好氣色！以較低明度的粉色與棕色調和，讓髮色度更提升、更輕盈，同時卻帶有沉穩度，讓整體髮色更富有層次，突顯溫柔氣質！唯一的缺點就是不太適合瑕疵皮，因為此款髮色本身就有顯白效果，若是有明顯的雀斑、痘印，可是會更加凸顯這些斑斑點點唷！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

偏黃肌膚適合髮色：Plum Brown

帶紫調的棕色，給人神秘、知性、都市的感覺。而此款髮色最大的優勢就是顯白掃黃，染完後膚色馬上亮一階、變得明亮，沒有絲毫蠟黃暗沉感，因此黃肌女孩可以安心駕馭，若是擔心紫紅色調太艷麗的話，也可以加重棕色調，會有種清純的感覺，就連直男看了也會超心動！

 
 
 
 
 

 
 

偏黃肌膚適合髮色：Midnight Blue

一般東方人的髮色多少都帶些褐色調，若是想要襯托出高級感，很適合藍黑色系。其實此款髮色已經流行好幾年，但在韓星中點名率依舊非常高，除了子瑜、Pony外，Lisa也曾染過同款髮色！在室內光源下接近於黑色，在陽光下會帶透出藍調，給人平靜、相當幹練高級的感覺，再加上髮色維持時間久、褪色後也不會跟原生髮差異太大。

 
 
 
 
 

 
 

偏深肌膚適合髮色：Baby Brown

Baby Brown是最百搭的棕色，給人健康活力、樂觀開朗的感覺，且此款髮色沒有帶有紅調，非常適合小麥膚色的女孩，不僅不顯髒，還可以將肌膚色澤襯托的非常健康、亮澤。這款髮色特別適合搭配捲髮，不論是女人味的的波紋捲、還是復古味的羊毛捲，都能呈現甜美、有活力的氛圍！

 
 
 
 
 
 

 

偏深肌膚適合髮色：Sand Beige

誰說偏深膚色不適合淺髮？其實帶有黃調的髮色，是非常適合健康肌膚女孩的色選，黃色系的髮色會給人一種華麗、較為都市時髦的形象，尤其2022年大勢淺棕髮色更能彰顯出質感，以棕色為基調的沙灘色，加入了黃米色調，給人相當清涼的印象，染上立馬讓你美到被路人搭訕！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

泛紅／瑕疵皮適合髮色：Skin Brown

帶灰調的棕色，可以中和黃調，給人乾淨、知性的感覺。室內看更偏棕色調，但在陽光下能顯現出灰髮色獨有的輕盈、通透感，不屬於增添氣色的顏色，所以可以適當在彩妝上提升氣色，完全美到讓人難以直視！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

泛紅／瑕疵皮適合髮色：Olive Brown

帶綠調的灰棕，很適合亞洲人，綠調具有中和紅調，整頓膚色的作用，因此泛紅肌膚相當適合，加上顏色維持度較高，對於小資族來說也相當友好。橄欖棕色比起以往我們熟悉的棕髮色，有著較多層次和透明感，再加上近幾年流行將髮絲中帶上一些柔霧質感，整體上會看起來非常輕盈、朝氣，也增加了提亮膚色與顯白的效果。 

 
 
 
 
 

 
 

延伸閱讀

2022大人感「棕色系」髮色推薦！髮型師推巧克力橙、薄荷灰棕，顯白襯膚、展現微熟魅力

2022不挑膚「木質調髮色」推薦！透光冷棕、霧感栗棕自帶反光濾鏡，木質玫瑰超夢幻

2022韓國秋冬髮型趨勢！Lisa焦糖暖棕髮色超顯白，宋慧喬這款顯瘦短髮依舊不退燒

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 髮色, 染髮, 髮型, 膚色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴完美消化災難螢光旗袍！轉身露唯美「蝴蝶骨」網讚：尤物

迪麗熱巴完美消化災難螢光旗袍！轉身露唯美「蝴蝶骨」網讚：尤物

大S凍齡美貌羨煞人！《美容大王》教你養出「柔軟嫩唇」

大S凍齡美貌羨煞人！《美容大王》教你養出「柔軟嫩唇」

營養師：布丁、乳酪塔含糖量超乎想像，教你這樣健康吃

營養師：布丁、乳酪塔含糖量超乎想像，教你這樣健康吃

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記 米蘭時裝周／FERRAGAMO、BALLY換設計師後首秀驚艷時尚迷！成功擺脫老牌印象 亮・珠寶／英女王無緣媳婦別燕子胸針送她遠行　草莓首飾曝她喜好 下半年爆款精品包TOP 11！LV老花禮物袋、Fendi迷你波士頓包令人心動 髮型師「不同膚色適合髮色」範本　紫棕色馬上亮一階、午夜藍還在流行 星．變美／楊丞琳激推3款「減脂外賣料理」　好吃低熱量又健康 「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面