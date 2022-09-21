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新光三越首波6店周慶10／6開跑　美妝3.8折起、換廚具抽賓士優惠齊發

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▲新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越首波周年慶10／6開跑，全台6點搶先買。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，首波周年慶促銷檔期將在10／6登場，共有6店入列，推出滿千送點數回饋，可折抵消費、用點換贈品、抽獎與兌換卡友禮等，本檔最重要的兩家大店台北南西、台中中港，也祭出破百萬化妝品特惠組，折扣3.8折起，各品牌還加送禮券與加碼贈品。

▲新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越周年慶卡友禮推文青露營風單品，單筆刷滿2,000元起就可兌換。

新光三越首波周慶集結包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多共6間分店，推出化妝品單筆買2,000元送2000點skm points（折合約200元）；全館累計滿5,000元送5000點（折合約500元）；首五日大家電、法雅客、iStore使用skm pay單筆滿1萬元送1萬點（折合約1,000元）的主回饋。

今年起新光三越在首度在周年慶，將滿千送百的購物回饋，以skm points點數代替以往民眾消費滿額領到的周年慶禮券，這種做法對消費者而言，除了不受以前「周年慶回饋禮券」的使用效期限制外（所有點數使用效期均至隔年一月底），會員還可使用點數選擇購物直接折抵現金，或是扣點兌換商品，甚至是拿點數去抽獎，使用方式更加多元化。

▲新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲今年周慶也推出日本BALMUDA小家電、義大利設計品牌Pininfarina亞洲獨家義式精品廚具扣點換。

skm points可在購物時扣點折抵現金（10點抵1元），今年周慶也推出義大利設計品牌Pininfarina亞洲獨家義式精品廚具、日本BALMUDA美學家電扣點換，2000點起就可換萬用刀、起司刀具、5000點起可兌換鍋具、30000點起可兌換BALMUDA各類小家電，而小額消費，也推出扣100點抽186萬元的賓士GLA。

▲新光三越周年慶。（圖／業者提供）

新光三越表示，今年自7月至今業績均比去年成長20％，國際上表示此波疫情已到尾聲，消費者拿下口罩機率多，美妝品也可走出前幾年低迷的買氣，看好下半年消費者的消費動能，預計周慶全檔期目標可達到208億元，成長1%，南西店美妝特惠組備貨量達到80萬組，比去年增加10%，SKII從去年到今年已經調漲兩次，許多民眾仍準備在周慶開始囤貨，加上今年美妝新品均準時到貨，也將會有一波利多。

▲微風廣場Breeze MEGA Studio。（圖／記者蔡惠如攝）

微風廣場與微風南京週年慶將從即日起至10／3期間正式登場，又到了令人興奮的回饋時刻，於微風廣場珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點（價值1,500元）；國際精品消費滿1萬元送10000點（價值1,000元）；流行名品、飾品消費滿5,000元送5000點（價值500元）；化妝品、女鞋消費滿3,000元送3000點（價值300元）。

微風南京則推指定品牌滿1萬元送5000點（價值500元）；全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外) 消費滿3,000元送3000點（價值300元）。即日起至9／20期間使用微風聯名卡，單筆消費達以上指定區域門檻，另加贈1000點（價值100元）；使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費滿3萬元，加贈點數6000點（價值600元），或單筆消費滿7萬元，加贈點數21000點（價值2,100元）。

▲台北101,台北101購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101購物中心週年慶從9／1開跑至10／10止，推出刷聯名卡流行美妝單筆每滿3,000元，送300元抵用券；國際精品筆每滿8,000元送800元抵用券；珠寶腕錶系列及其他指定店家單筆每滿3萬元送1,800元抵用券，並獨享筆筆消費2%購物金點數回饋；若使用101無限卡則有筆筆3%回饋。

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新光三越, 首波, 南西, 台中中港, 周年慶, 週年慶

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