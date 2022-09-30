入秋「三件外套」是必備！不怕忽冷忽熱　輕鬆完成上班日穿搭

實習記者蔡孟廷／綜合報導

台灣的秋天總是讓人頭痛，日夜溫差太大，每天都煩惱怎麼穿衣服，這時候一件適合秋天的薄外套，就能幫處理這個煩心的問題，今天選了三件外套讓妳白天出門不怕熱，晚上回家不怕流鼻水，或像Rosé在巴黎街頭，以皮外套搭配短版針織上衣，露出小腹線，性感與帥氣兼具。

Patou

日本最近吹起一陣Patou熱潮，優雅簡單的法式設計，加上重視環保的品牌理念，輕鬆就用溫柔可愛的色系擄獲日本女孩們的心，這件薰衣草色外套，採用回收的尼龍材質製成，搭配同色系高領上衣與短褲，簡單一套就完成上班日穿搭。

▲薰衣草紫的澎澎外套，在微寒的天氣也無法阻止你的可愛。（圖／翻攝自Patou官網）

Moncler X JW Anderson

來自法國的羽絨之王Moncler與JW Anderson的聯名，這件全黑派克外套以獨特的版型取勝，澎澎袖與收腰自然形成的裙邊，讓這件外套也能當成短洋裝，拉鍊上皮質樹葉的吊飾，更添可愛少女的氣息。

▲能夠當外套也能當短洋裝的巧思，正適合入秋涼涼的天氣。（圖／翻攝自JW Anderson官網）

Cecilie Bahnsen

貼合身型的剪裁、純白外套上帶著布料本身的獨特光澤，再加上有如花莖一般的裝飾，Cecilie Bahnsen的外套永遠純淨的彷彿不像真實存在，優雅而帶著北歐少女獨特的清冷與自在，讓妳在涼涼的秋天也能恣意綻放。

▲雖然外套全白，但因為到處都是細節而顯得更加有趣。（圖／翻攝自Cecilie Bahnsen官網）

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