屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

集點換購是很多通路都會祭出的優惠手法，反正都要買東西，一邊消費、一邊累點，還可以換購可愛的單品，讓花錢也多了更多選擇，而消費者也從精準購買中，找到新的樂趣。以下就特搜兩間最近很厲害的集點或是滿額贈單品，非常值得擁有。

＃屈臣氏 迪士尼「反正都美」集點活動

迪士尼公主已經過時，反派現在正當道！屈臣氏這次以白雪公主、小美人魚、睡美人中的反派角色為主題推出集點活動，只要在9月22日起至10月19日，購買200元即可擁有1點，可以集點加價或是換購超有質感的反派角色抱枕、雨傘、洗衣籃、飲料提袋等等，讓人超心動。

集點活動可以加價購的商品非常多，其中必換的第一名就是「烏蘇拉雨傘」，以章魚的外型設計出造型雨傘，拿出門絕對是視覺焦點；第二名則是以白雪公主、壞皇后為主題的抱枕，超寫實插畫風格真的很有型；第三名是很實用的反派系列飲料提袋，可以收納成玩偶或是打開變成飲料袋，還能掛在包包上，超級療癒。

＃DHC 良子喵滿額贈活動

除了集點活動，最近週年慶的滿額贈也是視覺焦點，其中，日系品牌DHC直接戳中「貓奴」們的軟肋，推出超可愛的良子喵插畫碗盤組，總共有兩款可以選擇，只要消費滿2500元以上，就可以直接把3個不同插畫圖案的良子喵點心盤帶回家，瞬間療癒爆表！

另外一款碗盤組則是兩個飯碗搭配一個盤子的組合，每一個都是不同插畫圖案，只要消費滿5000元就可以擁有，讓人立刻陷入選擇困難。

當然，提到DHC，旗下的保養品：深層卸妝油、294超級胜肽系列、護唇膏都是日常必需，也是品牌超熱銷的經典好物，趁著可愛良子喵碗盤組的推出，直接合理化囤貨。