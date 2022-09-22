LEVI’S大動作回歸西門町！　黃宣自曝學生時代最愛在這裡玩

記者王則絲／台北報導

LEVI’S於台北西門町重新開設的未來丹寧旗艦店，在本月份正式回歸，大動作帶來新店裝、新系列，以及專屬西門町的可愛活動，21日開幕活動上，邀請到數位音樂人們輪番上陣演出，包括黃宣、壞特?te、LÜCY、莫宰羊、JADE和Sonia Calico。黃宣於訪問中回憶道：「這個地方以前國高中常來，常常在X馬，也就是瘋X玩。」令人勾起時代的眼淚。

▲黃宣、壞特?te、LÜCY、莫宰羊、JADE和Sonia Calico來到LEVI'S西門旗艦館。（圖／品牌提供）



黃宣穿著前衛帥氣的手掌壓印丹寧套裝來到LEVI’S西門店，他分享，他的爸爸擁有一件LEVI’S的老夾克，從他幼稚園的時候就穿到現在，後來理所當然變成了黃宣在穿，「等於說我繼承了一個信物，來自我爸的一個精神象徵，這件事對我意義重大。」

▲黃宣一身帥氣丹寧套裝，分享與LEVI'S和西門町的故事連結。（圖／記者王則絲攝）



然而，對於西門町這個地方，則勾起了黃宣學生時代的回憶：「西門町這個地方以前國高中常來，常常在X馬，也就是瘋X玩。」指的應是以前的瘋馬MTV，「那時候也常常在這裡做演出了，所以我對這地方又熟悉又陌生。我覺得這邊還是台北街頭文化非常核心的地方。」

▲LEVI'S西門旗艦館著重環保理念的內裝。（圖／品牌提供）



LEVI’S未來丹寧旗艦店——西門旗艦館以柔和木質色調打造舒適氛圍的內裝，為秉持一貫的環保精神，特別攜手新銳藝術家彭柏碩，於店內加入手工再造的永續丹寧藝術品，經過解構重組再現LEVI’S經典。

▲LEVI'S最新Gold Tab系列。（圖／品牌提供）



旗艦館內涵蓋最齊全豐富的系列，包括年輕人最愛的Reb Tab紅旗系列、Vintage 復刻支線，以及最近上市的Gold Tab系列。Gold Tab系列乘載著濃厚的北加州風格，將懷舊、舒適和可愛色彩作為主軸元素，打造休閒男、女裝。

▲PAGEBOY即將於9月24日在新光三越信義A11正式開幕。（圖／品牌提供）

最近開幕的店舖或是快閃店有許多，日本時尚品牌PAGEBOY即將於9月24日在新光三越信義A11正式開設台灣首間實體店鋪，為日本知名風格品牌niko and ... 的姐妹牌，PAGEBOY與以往的軟萌日系風格截然不同，擺脫文青、可愛的既定印象，反而是著重在Boyish設計風格的俐落感，將會是女孩們想凸顯個性穿搭的利器。

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