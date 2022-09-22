fb ig video ETtoday search mobile

LEVI’S大動作回歸西門町！　黃宣自曝學生時代最愛在這裡玩

>

記者王則絲／台北報導

LEVI’S於台北西門町重新開設的未來丹寧旗艦店，在本月份正式回歸，大動作帶來新店裝、新系列，以及專屬西門町的可愛活動，21日開幕活動上，邀請到數位音樂人們輪番上陣演出，包括黃宣、壞特?te、LÜCY、莫宰羊、JADE和Sonia Calico。黃宣於訪問中回憶道：「這個地方以前國高中常來，常常在X馬，也就是瘋X玩。」令人勾起時代的眼淚。

▲LEVIS西門旗艦館 黃宣。（圖／品牌提供）

▲LEVIS西門旗艦館 黃宣。（圖／品牌提供）

▲黃宣、壞特?te、LÜCY、莫宰羊、JADE和Sonia Calico來到LEVI'S西門旗艦館。（圖／品牌提供）

黃宣穿著前衛帥氣的手掌壓印丹寧套裝來到LEVI’S西門店，他分享，他的爸爸擁有一件LEVI’S的老夾克，從他幼稚園的時候就穿到現在，後來理所當然變成了黃宣在穿，「等於說我繼承了一個信物，來自我爸的一個精神象徵，這件事對我意義重大。」

▲黃宣 。（圖／記者王則絲攝）

▲黃宣一身帥氣丹寧套裝，分享與LEVI'S和西門町的故事連結。（圖／記者王則絲攝）

然而，對於西門町這個地方，則勾起了黃宣學生時代的回憶：「西門町這個地方以前國高中常來，常常在X馬，也就是瘋X玩。」指的應是以前的瘋馬MTV，「那時候也常常在這裡做演出了，所以我對這地方又熟悉又陌生。我覺得這邊還是台北街頭文化非常核心的地方。」

▲LEVIS西門旗艦館 黃宣。（圖／品牌提供）

▲LEVIS西門旗艦館 黃宣。（圖／品牌提供）

▲LEVIS西門旗艦館 黃宣。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S西門旗艦館著重環保理念的內裝。（圖／品牌提供）

LEVI’S未來丹寧旗艦店——西門旗艦館以柔和木質色調打造舒適氛圍的內裝，為秉持一貫的環保精神，特別攜手新銳藝術家彭柏碩，於店內加入手工再造的永續丹寧藝術品，經過解構重組再現LEVI’S經典。

▲LEVIS西門旗艦館 黃宣。（圖／品牌提供）

▲LEVIS西門旗艦館 黃宣。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S最新Gold Tab系列。（圖／品牌提供）

旗艦館內涵蓋最齊全豐富的系列，包括年輕人最愛的Reb Tab紅旗系列、Vintage 復刻支線，以及最近上市的Gold Tab系列。Gold Tab系列乘載著濃厚的北加州風格，將懷舊、舒適和可愛色彩作為主軸元素，打造休閒男、女裝。

▲PAGEBOY。（圖／品牌提供）

▲PAGEBOY即將於9月24日在新光三越信義A11正式開幕。（圖／品牌提供）

最近開幕的店舖或是快閃店有許多，日本時尚品牌PAGEBOY即將於9月24日在新光三越信義A11正式開設台灣首間實體店鋪，為日本知名風格品牌niko and ... 的姐妹牌，PAGEBOY與以往的軟萌日系風格截然不同，擺脫文青、可愛的既定印象，反而是著重在Boyish設計風格的俐落感，將會是女孩們想凸顯個性穿搭的利器。

►CASETiFY台灣首店開幕4亮點搶先看！必敗限定款、客製化快速取件

►林柏宏選中TOD’S包當金鐘幸運物　與大霈曝典禮「偷吃」技巧

關鍵字：

黃宣, LEVIS, 西門町

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大

「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大

昆凌代言奶瓶大聊育兒經，自曝7歲女兒穿衣有主見「完全管不動」 「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前 「一戀愛就暈船」星座Top 5，第1名認定對方，連家人朋友都得靠邊站 李敏鎬穿帥氣黑裝又要出國！　TWICE Sana中空裝秀絕對領域 成功人士堅持的5個「早晨習慣」，整理床鋪居然也在內 幾個小地方能讓你秒檢視　約會對象其實是瞎男 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面