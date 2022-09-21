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昆凌代言奶瓶大聊育兒經，自曝7歲女兒穿衣有主見「完全管不動」

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▲三寶媽昆凌分享育兒甘苦談。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

今年5月才晉升3寶媽的昆凌，今（21日）以品牌代言人身分，出席母嬰品牌新品發表會，穠纖合度的身材，少女味滿滿，根本看不出已是三位寶寶的媽媽，她分享自己第一胎試過許多奶瓶奶嘴，最後才挑到最適合寶寶的奶瓶，所以就一直愛用到現在。

▲▼Pigeon貝親2022新品上市發表記者會，找來了三寶媽亞洲天王周杰倫的太太昆凌擔任代言人。（圖／記者湯興漢攝）

▲昆凌產後回歸少女身材。（圖／記者湯興漢攝）

昆凌分享她本身就是貝親的愛用者，挑選奶瓶奶嘴她最在意的就是防脹氣功能，她說：「寶寶如果脹氣不舒服就會哭，寶寶一哭，爸媽也會跟著煩躁，只要寶寶喝得順、睡得安穩就是媽媽最幸福的時光」。

▲▼昆凌代言奶瓶大聊育兒經。（圖／品牌提供）

她也聊到身為一位時尚媽媽，奶瓶的圖案也是很重要，貝親母乳實感第三代的奶瓶，不僅是奶瓶上的彩繪圖紋很可愛，瓶蓋更是出了多款顏色，讓你可以用瓶蓋顏色分辨奶瓶，新手爸媽再也不怕會搞錯，且新款奶瓶的奶嘴更加入貼心的吸吮線的設計，可以讓爸媽更好確認寶寶吸吮位置是否正確，避免吸到過多空氣而導致脹氣等不適問題。

被問及有沒有育兒觀念能和大家分享？昆凌坦言其實每個小孩都有不同個性，覺得照顧三個都感受到他們都不太一樣，自己也會隨時修正自己的方式，所以很難給大家育兒建議。像是老大已經7歲就很有自己的意見，像是鋼琴展她希望女兒穿這樣比較漂亮，但女兒卻回：我漂亮是給自己看，不是給別人看」，反而她被女兒上了一課。

關鍵字：

昆凌, 被親, 奶瓶

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