星巴克松鼠杯杯、兔子蘑菇杯可愛爆擊！　金黃楓葉色調太秋天了

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最近涼涼的夜晚已經很有秋天的感覺了，大家也感受到了嗎？大陸星巴克近日便十分應景的推出了「秋日森林系列」，其中多款可愛的「松鼠杯杯」以及「兔子蘑菇杯」立刻引發搶購，全系列溫柔質感的金黃楓葉色調瀰漫秋天氣息，太美了。

▲大陸星巴克推出秋日森林系列。（圖／翻攝自小紅書）



大陸星巴克今年秋季新品杯子系列以「小松鼠」為主角，穿梭在各款杯子上，搭配上焦糖色、暖橘色與楓葉的夕陽餘暉色調，散發出濃郁的秋季氛圍感。

▲木紋馬克杯加上松鼠造型杯蓋。（圖／翻攝自小紅書）



一上市立刻被搶翻的「松鼠杯杯」系列，包括精緻的木紋馬克杯，杯蓋上頭一隻松鼠在啃著牠的橡果，療癒可愛的模樣令人融化；吸管杯上小松鼠像無尾熊一樣抱著吸管，偷塞食物的圓鼓鼓臉頰造型太傳神了；另一款捉迷藏主題的玻璃吸管杯，則是做出了松鼠尾巴和狐狸尾巴的模樣，剛好圍成了個愛心形狀。

▲小松鼠造型的吸管杯。（圖／翻攝自小紅書）



除了松鼠之外，此次秋季還有兔子加入，這款「兔子蘑菇杯」更是搶手夯貨，蘑菇造型的胖胖瓶杯子，本身就十分精緻有質感，上頭還趴著一隻長耳兔，瞇起眼睛睡覺的樣子簡直可愛爆擊。其他沒有小動物元素的杯子也不失話題，像是散發金黃色光澤的透明玻璃杯、玻璃蘑菇杯或是木頭紋質感的保溫杯，全都質感滿分。

▲兔子蘑菇杯。（圖／翻攝自小紅書）



▲更多秋日質感的杯子。（圖／翻攝自小紅書）



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