趙露思、虞書欣「元氣臉」好顯嫩！牛爾老師教3秘訣養出飽滿美肌

▲趙露思、虞書欣都是充滿活力又顯嫩的「元氣臉」代表美女。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝趙露思、虞書欣微博＆小紅書

近來人氣很高的古裝劇《星漢燦爛》、《蒼蘭訣》，讓女主角趙露思和虞書欣紛紛再度爆紅、人氣再創新高，而她們兩人都是屬於少女系甜美長相，膠原感滿滿的「元氣臉」，顯得青春又有活力，和不同男星搭戲都很有CP感。

美容教主牛爾老師就表示「元氣臉」的特點是膚感細膩、膚色透亮，但這並不光是皮膚好而已，還有那種由內而外散發的快樂、積極狀態。他也進一步分享幫助養出飽滿元氣臉的3大秘訣，常覺得自己顯老顯疲態的人快學起來。

＃理性、適當地護膚



牛爾老師提醒，現在保養品五花八門、多到讓人眼花撩亂，一不小心就很容易保養過度，反而給肌膚造成負擔。要記住，清潔、保濕和防曬是最基礎、也最重要的三件事，除此之外，再根據膚質選擇控油、美白或抗老功效的產品，不要為了追求效果而過量、過度頻繁使用。

＃養成運動習慣



運動能促進循環代謝，不僅對減肥、維持體態有益，對於養護肌膚也很有幫助。不喜歡運動的人，牛爾老師建議可先從一種最不排斥的運動開始，慢慢讓自己感受到出汗後舒爽的狀態，感受到體能提升後自信的狀態，看到運動一段時間後因循環代謝變好而紅潤的臉，而因此能有了挖掘其他運動並堅持下去的動力。

如果不喜歡跑步，不用逼自己去跑，可以從走路開始，約上姐妹、朋友，把聚會一起吃飯變成一起城市漫步，一開始可以走個3公里，慢慢增加距離，5公里、7公里，一點一點得到動起來的樂趣。

＃盡量不熬夜



擦再貴的保養品也救不回熬夜毀的臉，長期熬夜會加速膠原蛋白流失，導致膚色暗沈、黑眼圈和眼袋變得明顯，使法令紋和嘴角木偶紋加重，整張臉都會呈現一種向下鬆垮的狀態。所以快把熬夜的習慣改掉，養成良好的睡眠作息，也是維持肌膚細緻飽滿好狀態的關鍵。

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