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在愛裡出現4種狀況　代表你該跟對方說再見

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▲單身,女性,孤獨,散步,帽子,走路,樓梯。（圖／LibreStock）

▲在愛情裡改變，有時需要提起，有時也要有放下的勇氣。（圖／LibreStock、pixabay、unsplash）

編輯／借借

對於動心與愛情，自然是美好又甜蜜的，但是我們無可否認，再絢爛美麗的煙花，也要面對它們平靜的那一刻，即使人在愛裡，也會面對到相處的難題，以愛情為動力，一再一再的調整磨合，其實兩個都改變了，但有沒有變的更適合呢？如果有4種情況在你們之間，這種深陷泥沼的感受，會讓你越來越痛苦。無法輕易揮別，沒關係，但至少要有自覺，別忘記你有選擇的權利。

▲女性,高跟鞋,女人味。（圖／unsplash）

你失去了自己的光芒
在一切開始之前，你是很有自信的，有照顧自己的能力，你開心的買著自己喜歡的東西，過著自己想要的日子，現在你變得無法做決定，總覺得自己選的是錯誤的，他選的會比較好，或是，讓他選、他才不會抱怨，良好的關係是平衡的，一起進步的，你感到不但變得更退步，自己的光芒也消失了。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

你總是緊繃
在對方身邊，你深怕做錯事、選錯答案（即便可能根本沒正確答案）或是說錯話，而對方的態度也沒有想讓你感覺自在的誠懇，他總認為你不夠好，可以再做的更好一點，但你對此覺得開始疲憊，即便對方條件很好，也可能不適合你。在一開始還算有耐心的時候，已經精疲力盡，日後長期的相處，事情也不會往更好的地方轉圜。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

你不想跟對方分享感受
情侶間總是會碎嘴一些小事，或是分享今天發生了什麼，對其他事情的看法，心情好與壞或傷心難過，但這些你都覺得告訴他好麻煩，或是「也得不到什麼真正的回應」，漸漸的不想跟對方分享生活，自然話題也會越來越少，只有尷尬的相處，還有什麼好說？

▲▼獨自，孤獨，女性，海灘，沙灘。（圖／Pexels）

他總想改變你
很多人都以「我希望你能更好」的理由來說服對方，照他自己的樣子打造，然而他的要求你需要冷靜判斷，他是否真心為了「你好」，鼓勵你去學習技能、體驗生活或擁有更多興趣，會讓你更有能力或更快樂，但若只是強加觀念在你身上，「女生就該會煮飯、做便當」、「週末本來就是要陪男友度過啊」，若對方想改變你，也許他想要的不是你，是他自己內心的你而已。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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