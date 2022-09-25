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是否能長久與對方走下去？　感情專家：從三個關鍵點來判斷

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▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲一段長久的關係不是只靠熱情就能延續。（圖／unsplash）

編輯／借借

有時候我們遇到一個不錯的人，總會想像一下跟對方的未來，在經過了曖昧期決定正式交往後，熱戀當中總要面臨歸於平淡的轉換時刻，然而身邊與互動中的太多大事小事，都會讓你擔憂對方是不是適合跟你長期走下去的對象，不妨參考一下感情專家Talia Goldstein在《Business Insider》上說明的，從3個關鍵點來判斷。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

你不再有緊張感
對於一個令我們心動的人，一開始有小鹿亂撞的緊張感是很可愛的，不過若已經約會了一段時間，甚至決定交往在一起了，踏實的安全感反而是更需要的，總是對他感到緊張，反而更凸顯你對他的不確定性，想建立長期的關係，應該是跟一個你在他面前能感到自在、放鬆的對象。

▲兩性,男女,女性,戀愛,情侶。（圖／unsplash）

時間過得很快
無論你與對方的相處模式是如何，常常聊一些瑣碎的事、一起看電視或聽歌、安排休閒或運動行程等等，常常會覺得「啊時間已經這麼晚了啊」、「感覺時間過得很快」，就代表你是享受這種相處的，跟不合適的人在一起往往感到度日如年，有很多感覺、話題與習慣可以分享，自然是適合長期交往的對象。

▲約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

有很多共通點
兩個人在一起交往，「分享」是個重要的相處元素，也許兩個人都是很獨立的個體，可以自己照顧自己，然而具有相同共同點，分享的機會也就更多，兩人都喜歡運動、參加派對、戶外露營，自然就有更多時間相處，不會有誰配合誰的問題，若個性很相近，即便是討論一些生活上的瑣事，因為能互相理解，也可以變得很有趣，話題也不會老是繞著工作打轉。

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