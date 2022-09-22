風・Luxury／搶不到的勞力士費德勒都有　戴黃面蠔式錶洩活潑性格

▲費德勒2019年溫布頓錦標賽以反手拍帥氣回球。（圖／勞力士提供）

記者陳雅韻／台北報導

41歲的瑞士傳奇球星費德勒（Roger Federer）上周宣佈退休震撼網壇，並表示本周末在倫敦的拉沃盃（Laver Cup）將是最後一戰，等於宣告他與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）組成的Big 3時代將結束，三巨頭多年來不僅球場上表現亮眼，名錶代言也收穫頗豐，身家預估約355億元台幣的費德勒，十多年來都是瑞士龍頭腕錶品牌勞力士（ROLEX）的代言人，他退休消息一出，品牌立刻發出官方訊息表示：「感謝您，羅傑。」

▲費德勒抱著狗狗笑到眼睛都瞇了，佩戴勞力士Oyster Perpetual Air-King腕錶，243,500元。（圖／翻攝rogerfederer IG）

▲勞力士Oyster Perpetual Air-King腕錶。（圖／勞力士提供）



費德勒秀勞力士熱門款

費德勒身為勞力士代言人多年，別人搶不到的夯錶他全都有，從他分享今年夏季的生活點滴，至少就換了3只錶。在他抱著狗狗笑瞇眼的照片中，他佩戴Oyster Perpetual Air-King（蠔式恒動空中霸王型）腕錶，全新設計的錶殼於錶冠兩側配備錶冠護肩，鍊帶也經過重新設計加寬中間鍊節；面盤焦點則是分鐘刻度「5」前標示數字「0」，視覺上更平衡美觀，同時優化Chromalight夜光顯示，數字3、6、9及12點鐘位置的三角形鐘點標記、指針均塗覆夜光物料。

▲費德勒與爸爸相伴，佩戴黃色面盤的勞力士Oyster Perpetual系列腕錶。





▲勞力士已停產的Oyster Perpetual 36腕錶搭配黃色錶面及蠔式錶帶款。（圖／翻攝rolex IG）



費德勒選錶也凸顯他活潑的一面，與爸爸開心出遊時，他戴黃色面盤的勞力士Oyster Perpetual系列腕錶，亮眼的色調也吸引蕭敬騰等明星收藏，目前已停產；而職業身涯不斷飛越不同時區征戰的他，必備適合長途旅行的Oyster Perpetual GMT-Master腕錶，除了顯示佩戴者所在地時間的傳統時針、分針和秒針以外，GMT-Master II還配備箭頭形24小時指針、雙向旋轉外圈，以及一體成型雙色Cerachrom陶質24小時刻度字圈，輕鬆讀取兩地時間，他收藏藍黑雙色字圈款式。

▲費德勒還收藏藍黑雙色字圈的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。





▲勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，348,000元。（圖／勞力士提供）



納達爾戴陀飛輪錶征戰

Big 3中唯一會戴錶下場打球的納達爾，自2008年來與RICHARD MILLE建立緊密的夥伴關係，總戴著專為他需求研發的上千萬元陀飛輪錶征戰各大比賽，今年奪下他第14座法國網球公開賽冠軍、第22座大滿貫冠軍也不例外，比賽中佩戴著包含錶帶在內僅重30克RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，極致輕盈且完美符合人體工學的設計讓他能自在擊球，也證明品牌製錶技術非凡，能抵禦比賽時的外在衝擊且依然精準。

▲納達爾今年奪下第14座法網金盃，手腕上佩戴著為他量身打造的RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供）

喬科維奇藍陶瓷錶相伴

喬科維奇自去年起擔任HUBLOT品牌大使，成為繼足球王比利、牙買加閃電博爾特和高爾夫名將達斯汀強生後，品牌在運動界密切合作的傳奇人物。他於比賽奪冠高舉獎盃時，總是戴著749,000元的Big Bang Meca-10藍陶瓷腕錶，鏤空面盤顯露HUB1201手動上鍊機芯，獨特的藍陶瓷錶殼搭配黑色和藍色縫線天然橡膠錶帶，在鏡頭前格外搶眼。

▲HUBLOT品牌大使網壇球王喬科維奇於今年義大利公開賽奪冠，戴Big Bang Meca-10藍陶瓷腕錶。（圖／HUBLOT提供）

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