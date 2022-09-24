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LIFE・經典／杜拜出現迷你月球　千億元打造宇宙級度假村

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▲Moonworld resorts月球度假村。（圖／翻攝moonworldresorts.com）

記者蔡惠如／綜合報導

建築可以天馬行空，沒辦法去月球，蓋一個也可以，加拿大建築公司Moon World Resorts在杜拜正進行一項月球度假村的計畫，預計耗資50億美金、折合台幣約1500億元，打造出巨型月球度假村「Moon Dubai」。

Moon Dubai的高度達到224公尺，約是台北101高度的一半，也將近50層樓，裡面有購物中心、飯店、夜總會、SPA、俱樂部還有私人別墅，其形狀與外型完全都是以月球為基礎打造，透過科技模擬，也將提供到訪的遊客進行「類太空」般的參觀行程，讓在地球上的民眾有機會可以一嚐上太空的感受。

 
 
 

該度假村以2個部分構成，包括月球基座與建築物表面，基座有3層樓包括會議中心、活動中心與接待大廳，最上面的Sky Villas頂層，還將規劃為Moon Dubai私人住宅，大約有300戶計畫出售，如果有錢，住在月球旁邊也可以。

 
 
 
 

還有所謂的「月球內部」，將設計4000個套房供旅客休憩，但在巨大的月球裡怎麼會有「風景」呢？事實上飯店的房間將不會有窗戶，而是透過電子窗戶來創造不封閉的室內感受，住客還能自行選擇想要「往外看」的風景，據說也會配合天氣更新螢幕。

▲Moonworld resorts月球度假村。（圖／翻攝moonworldresorts.com）

然而造月的雄心壯志不止於此，預計全球將會有4個月球度假村，目前正在選定其他選址，首發將從杜拜開始，若一切順利將在2027年落成，也將當成開發此類度假村的先鋒，估計完工後將吸引250萬人次的遊客進入杜拜旅遊。

 
 
 

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, MOON Dubai

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