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楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星楊冪主演新劇《狐妖小紅娘月紅篇》日前正式官宣引起熱議，此前她登上直播帶貨，身穿一套鮮艷薄荷藍套裝露出一雙纖長美腿，而楊冪也成為「全球首穿」這套Courrèges 2023早春系列的女星，無論是時尚資源或是演繹風格都讓人耳目一新。

▲▼ 楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲▼ 楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪此次亮相直播間的造型選擇了Courrèges 2023早春系列，薄荷藍套裝 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

楊冪此次亮相直播間的造型選擇了Courrèges 2023早春系列，品牌以自成一格的極簡主義融入設計，本季透過創意總監Nicolas Di Felice操刀，保留復古元素與俐落剪裁。像是楊冪領先全球所穿著的套裝，運用鮮明薄荷藍色系為主軸，透過Y2K標誌性的緊身、翻領元素，搭配同色調短裙延伸，在兩側則有金屬裝飾增添衝突感，為楊冪加持出一雙大長腿，宛如為她量身打造般搶眼。

▲▼ 楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲▼ 楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪成為全球首穿Courrèges 2023早春系列，逆天曲線藏不住。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

楊冪工作室也釋出一系列美照，她以一頭蓬鬆長捲髮搭配仙氣臉蛋，腳踩Dr. Martens 2976 Max經典切爾西靴款，無論是站在鏡頭前或是側坐，都藏不住逆天比例曲線，引發網友大讚：「薄荷冪神」、「楊冪好漂亮」、「腿長驚人」。

關鍵字：

楊冪, 微博, Courrèges , 2023, 早春

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