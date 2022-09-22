極簡控愛牌peter Wu黑白大片「致敬台北」　秋冬丹寧、防水外套用直覺穿衣

▲peter wu 2022 秋冬視覺靈感暨系列發表 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

旅法台籍設計師Peter Wu（吳昕威）同名品牌於2017年成立，擅長實穿、極簡態度，這幾季想必給了時尚迷不同的感官體驗，而最新2022 秋冬系列他終於回到家鄉台北拍攝，與同樣長期旅居巴黎的林君昵、黃邦銓導演一同以黑白影像詮釋這座都市，致敬台北。





▲林君昵（右）、黃邦銓疫情前長期在巴黎，為Peter Wu創作秋冬形象。（圖／品牌提供）

Peter Wu說自己與台北的關係是微妙的，頻繁來往國外的分離充滿著熟悉的距離感，在這個被疫情打亂腳步的時間點，他選擇透過最新系列向台北致敬，與同樣背景的「異鄉人」藝術家導演林君昵、黃邦銓，選用8毫米和16毫米底片呈現如灰燼般輕盈微妙的色澤，恰好和秋冬新裝達到完美平衡。

▲（依序）peter wu 軍綠色parka風衣外套；啞黑coursier 外套；深丹寧軍裝襯衫；鐵霧灰巴拉克拉法帽。（圖／品牌提供）

品牌本季延續直覺穿衣，Peter提到：「秋冬系列始於一種直覺。我想描繪近幾年較難以體現的具體舒適感、低調優雅和慵懶恣意，是起身即能踏出家門的坦然自在。」於是在經典的襯衫式外套中加入了絨毛編織細節，使其輕盈且增加舒適度；全新日本丹寧布料則為日常多了一絲率性，俐落剪裁下可以是外套、可以是套裝。

此外，迎合多雨氣候，則有Parka尼龍長版防水外套，具有4個口袋，兼顧機能與時尚感，當然，可搭配品牌首次誕生的羊絨針織Balaclava、圓頂毛帽等配件，延續慵懶態度。若想近距離一睹peter wu的設計美學，品牌也宣告全球首間旗艦店將於10月13日於新光三越台北信義新天地A9館2樓登場。

▲oqLiq是台灣機能時裝品牌，秋冬系列將茶飲文化、半導體鈦金屬鍍膜技術帶入伸展台。（圖／品牌提供）

緊接著為大家介紹，在剛剛結束的倫敦時裝周上，台灣設計師洪琪與林家豪共創的機能時裝品牌oqLiq 迎來2023春夏系列，首次前進倫敦舉辦實體秀，品牌以台灣代表性茶飲精神注入時裝秀，化作衣著上自然基調的大地色系，如調色盤般鮮明。最新研發的Radiax半導體鈦金屬鍍膜技術，則擁有極輕量保暖的特性，可維持戶外活動的輕巧。