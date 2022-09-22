身上自帶香氣！「香氛潔膚露」讓每天沐浴更有儀式感

▲香氛沐浴讓每日清潔成為樂趣。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越重視身上香味，沐浴已不只是清潔而已，加入香氛更能提升質感，擔心噴香水太醒目，不妨挑選香氛沐浴，搭配香氛乳液疊擦，也能幫助留住香氣。

▲APZ Jasmine musk 6:45am 沐浴慕斯，780元。

主打早晨使用，當中結合茉莉、麝香、白松香、橡木苔，和玫瑰等香氣，帶來喚醒感官的天然氣息。添加益生菌提高細胞呼吸，並擁有膠原蛋白生成及高濃度精華成分配方，運用植物天然萃取提煉，溫和去油同時保持肌膚水分。

▲Miller Harris 恬謐花徑沐浴膠，300ml，1,200元。

以明亮感性的香氣，傳遞白色花香，前味是撲鼻的清新，交織佛手柑的酸甜果香、柚子和水梨香氣，在活力洋溢中迎來溫潤的梔子花、茉莉和依蘭，陣陣白色花束香氣如海浪襲捲包覆，最後在溫暖的檀香、雪松與麝香中定調。

▲CULTI MILANO 潔膚露 （繁花莊園），500ml，1,800元。

將義大利美景化為香氛，融合在每日洗沐中，繁花莊園香氣集結了大黃、薰衣草及玫瑰眾多花草繽紛飄舞，最終散落在安穩的廣藿香與龍涎香上，延續美好生活質感。

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