米蘭時裝周／FENDI「1+1」鍊帶包超時髦！　Y2K亮色系、厚底鞋發燒回歸

▲FENDI 2023春夏女裝系列帶大家走入2000年時光隧道。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI剛在紐約交出華麗的BAGUETTE 25週年紀念系列大秀，緊接著回歸米蘭時裝周的首日呈現出2023春夏女裝系列，Kim Jones 以千禧年的交替更迭為主題，代表性單品有成雙成對的鍊帶包款、強烈的尼龍針織布料，玩轉Y2K（Year 2000）進入時光隧道。

▲Karl Lagerfeld 在1996年到2002年之間的作品再次進化。（圖／路透）

Kim Jones提到：「FENDI 在探索服裝的功能實用性之際，又不忘讓女性展現婀娜柔美的身段，這是尤為讓我感興趣的部分。」不難想像，本季是結合實穿、優雅的一季，無論是布料或是色系上都給人鮮明感官體驗，而Kim Jones一向喜愛在品牌典藏中尋找新火花，此次就以Karl Lagerfeld 在1996年到2002年之間的作品，像是其中的花卉印花圖案、2000年首次推出的 logo 圖案，針對以上去做出新變化，無疑搭上Y2K風潮任意穿梭。

▲尼龍針織布料、低腰工裝褲搭配厚底鞋很有千禧年風尚。（圖／路透）

讓人印象深刻的秀上造型，以普普風色彩出發的粉紅色、矢車菊藍及鮮豔的綠色，裝點在飄逸單肩洋裝、針織條紋長裙；層層疊疊的高科技烏干紗，或是飾有漆面刺繡的尼龍針織布料，讓衣服更顯飄逸靈動。迷人的低腰工裝褲搭配上FF Logo點綴的口袋設計，彰顯強烈的千禧年風尚，模特兒腳踩著光滑綢緞混搭網眼布料的厚底網球鞋或橡膠厚底鞋，示意厚底潮流回歸，不按常理出牌更為吸睛。

▲1+1包款體現二元性。（圖／品牌提供）

而包款部分更是重要體現品牌所宣示的二元性，許多成雙成對的配件，透過鍊子栓在一起、一把抓住2顆，手持O'Lock Swing的同時也穿過了超迷你款式Fendigraphy；或是直接以F為手柄，拎起了一大一小的鍊帶包款，Silvia Venturini Fendi說，「FENDI 的各種設計都源自於圍繞雙 F 字樣的對話，我們要以成對的方式來看待事物，甚至包包也成為系列中的一份子：大的和小的。」現場看秀嘉賓包括韓星金多美、香港女星王丹妮，來自台灣的KOL莫莉以及李函等人。

▲（依序）韓星金多美，台灣KOL莫莉、李函飛往米蘭看秀。（圖／品牌提供）

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