BIO UP直播品牌生日慶　 Smile單月銷售業績直逼千萬

▲BIO UP與人氣直播主Smile合作，單月銷售業績直逼千萬。

圖、文／東森自然美

BIO UP科美研九月適逢品牌一周年，即便在疫情嚴峻之際，與前購物專家Smile合作網路直播業績逆勢成長開紅盤，單月銷售業績直逼千萬，展現亮眼成績。自從BIO UP與Smile合作進駐蝦皮商城，品牌聲量持續上漲，更是引起一波波搶購風潮！目前透過直播已圈粉無數的Smile近半年來吸引許多鐵粉，甚至出現貴婦級粉絲一出手就是十萬買單，把BIO UP明星商品囤好囤滿。

Smile把握直播決勝關鍵：即時的互動性與溫度感！

其實在疫情影響下，BIO UP直播帶貨能有這樣成績相當不容易。Smile選擇轉戰直播市場的關鍵原因就是能在直播時可以擁有即時的互動性與溫度感，可以馬上和觀眾進行對話，並且獲得

實際的反饋。Smile說：「因為自己很喜歡BIO UP產品，直播中可以為客人更詳盡地介紹產品，讓客人從觀看直播就能更深入了解商品和品牌，在直播開箱使用商品同時回應客人相關問題，把客人當朋友一樣關心，消彌消費者線上購買保養品的疑慮，進而提升消費者購買意願，拉升平均客單價。」

喜歡就+1不出門也買爆！ BIO UP九月份直播業績上看千萬

BIO UP科美研攻進直播帶貨新戰場，與台灣知名購物台的前購物專家Smile於蝦皮合作直播企劃「自然美BIO UP美容教室_女神養成記」深受消費者喜愛，幾個月來已吸引大量粉絲關注，Smile更是躍升直播一姊穩抓消費群，場場直播都吸引無數粉絲觀看與下單！蝦皮商城「嚴總教你買」每周一、三、五下午一點與七點半準時開播，八月份創下單月銷售七百多萬佳績，九月份更直逼千萬，截至目前累積總觀看數高達兩百多萬人次，創下新的里程碑，也吸引更多年輕消費者關注。

BIO UP新品「全能撫紋霜」首賣獻給Smile蝦皮直播 限量優惠9/23搶先開跑

Smile也提及到自從接觸使用BIO UP商品後，現在皮膚一天比一天更好更透亮，根本就回不去了，自己家裡已經有一個BIO UP專屬的保養櫃了！近期聽到BIO UP十月將有新品即將上市，期間積極跟品牌爭取提早於蝦皮首賣機會，雖然數量有限，還是想提供粉絲搶先購買，真是寵粉無極限。BIO UP科美研從去年九月上市至今剛好滿一周年，酒粕系列商品好評不斷，今年秋冬趁勝追擊將於十月正式推出重磅新品「極萃賦活全能撫紋霜」，再為家族增添抗老生力軍，結合法國巴卡拉黑玫瑰精萃、專利CTX瑞士胜肽複方、雞尾酒專利配方合成高階抗老配方，打造極佳撫紋效果，自然恢復健康澎彈。BIO UP「極萃賦活全能撫紋霜」將在9/23(五)下午一點於蝦皮「嚴總教你買」搶先新品首賣，Smile將現場開箱新品，直播中所介紹的產品皆為品牌授權，正品保障，直接帶你體驗新品奇蹟魔力，首賣專屬限量組合優惠千萬別錯過，比搶百貨周年慶還划算，十月正式上市也將於各大通路販售。

▲9/23(五)13:00 BIO UP「極萃賦活全能撫紋霜」於蝦皮「嚴總教你買」新品首賣。

▲蝦皮賣場 https://reurl.cc/o1j4dj

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