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SOGO高雄店改裝4大獨家餐廳進駐　推「全商品半價」、「打卡送奶茶」

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▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

▲SOGO高雄店reopen，引進多家話題餐飲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／高雄報導

位於三多商圈的SOGO高雄店歷經2年大改裝，將於9／24改裝完成重新開幕，將原百貨賣場約17個樓層，縮小至9個樓層，並將主題餐廳從3間增加到5間，打出1間全台獨家、3間高雄獨家餐飲重新出發，包括漢來美食旗下「溜溜酸菜魚」全台首店、以及首進高雄的「NARA Thai Cuisine」、「東京純豆腐」、「1010湘食堂」。

▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

在地經營已25年的SOGO高雄店，從去年開始進行歷年最大改裝方案，最大改變是將原本營業的17個賣場樓層，精簡至9個樓層（B2～7樓），並以陽光、空氣、水3個自然要素引進賣場意象，並擴大公共空間，讓消費者在逛街時能增加舒適感，也更符合社區百貨店型的特色，預計營業額可從2021年的8億元，改裝後希望年營收可上看10億元。

▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

改裝內容餐飲也是最大亮點，主題餐廳樓層從高樓遷至B2樓層，且從3間增加到5間，且高達80%都是高雄獨家，全台首間「溜溜酸菜魚」專賣店，以源自四川重慶的酸菜魚為底，添加川菜獨有的香麻與特製酸菜，加上魚肉、特選肥牛及肥瘦適中的豬五花為特色。

▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

另外3間高雄獨家餐廳，則包括獲曼谷米其林推薦的「NARA Thai Cuisine」、豆腐每日手工現做現蒸，加上三種秘製湯底的「東京純豆腐」，以及全台最大湘菜品牌「1010湘」。此外另引進高麗菜、飲品吃到飽的「品田牧場」歡樂吧新型態概念店，讓消費者能有更多嚐鮮選擇。

▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

9月底前也將陸續推出優惠活動，9／24開幕當天，持快樂購卡加上全館當日單筆滿100元發票，可兌換開幕禮「活力束口後背包」，限1000份；持指定信用卡於全館當日單筆刷卡滿1,000元送200元美食折價券，限量1000份。

▲SOGO高雄店reopen。（圖／業者提供）

9／24起至10／31期間NARA Thai Cuisine泰式料理用餐消費滿888元，送綠咖哩雞肉；消費滿500元，送「100元現金抵用券」；來店用餐消費拍照打卡送「冰泰式奶茶」。9／24至9／30期間東京純豆腐每日前100名來店顧客，可享「牛肉純豆腐／豬肉純豆腐」擇一鍋 開幕嚐鮮價99元。9／30開幕首日全商品半價，午餐、晚餐各限額50名。

關鍵字：

SOGO, 高雄, 三多商圈, 溜溜

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