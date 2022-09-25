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玫瑰精油貓砂3包399元　大小顆粒一起買，易凝結又不揚粉塵

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文／C編

現代人養寵物的比例很高，其中，貓咪又因為不太需要外出遛、常常洗澡，養起來方便簡單，而受到許多人的歡迎，甚至一養就是好幾隻，當然食物、貓砂的用量也會大增，「Her森森」針對貓奴們推出優惠「嚴選ECS無粉塵天然海洋玫瑰精油貓砂10公升3包」，原價750元、特價499元。

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▲嚴選ECS,貓砂,貓咪,寵物,Her森森。（圖／Her森森）

▲嚴選ECS無粉塵天然海洋玫瑰精油貓砂10公升3包，原價750元、特價499元，點我購買

貓咪養起來相對於狗狗更為輕鬆，幾乎不太需要外出散步、也能自己常保清潔，很適合居住在公寓大廈的都市人飼養；身為「貓奴」，每天居家必備的貓用品除了食物、玩具之外，貓砂也是必備的消耗品，除了每天鏟出結塊的貓砂，定期也建議大更換一次，可以降低排泄物的味道。

這次推出的貓砂分為大顆粒、小顆粒兩種，大顆粒比較不會有粉塵揚起、小顆粒則是凝結效果較好，習慣用礦砂建議可以一次購買兩種，混合使用，加強貓砂的有效利用率，同時也對貓咪的身體比較好，埋沙的時候不會吸入過多的粉塵。

除了顆粒有分，這款貓砂也添加了玫瑰精油配方，可以降低貓咪如廁後的異味，常保清新、好氣味，尤其是那些貓砂只能放在客廳或是廁所的小空間，就非常適合使用，降低異味的呈現，打造出更好的居家環境。

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▲嚴選ECS,貓砂,貓咪,寵物,Her森森。（圖／Her森森）

▲嚴選ECS 無粉塵天然海洋玫瑰精油貓砂10公升3包，原價750元、特價499元，點我購買

「Her森森」推出「嚴選ECS無粉塵天然海洋玫瑰精油貓砂10公升3包」，原價750元、特價499元，相當於一包只要166元，而且非常貼心的直接免運到家，尤其是礦砂非常重，要到大賣場搬，真的是非常辛苦，直接送到家裡方便又省力。

關鍵字：

嚴選ECS, 貓砂, 貓咪, 寵物, Her森森

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