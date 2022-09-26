Combi尿布處理器組合下殺2390元！輕鬆密封沒異味　送新手爸媽最棒

文／C編

新手爸媽每天都要面對小嬰兒的吃喝拉撒，事情又雜又多，尤其是換尿布作必須非常勤勞，避免出現尿布疹，而處理尿布也惱人，雖然包好放進垃圾桶，仍容易有異味，「Her森森」推出助攻父母的超強神器「日本Combi炎夏優雅育兒組合」包含尿布處理器、舒敏護臀膏、超純水嬰兒柔濕巾，原價3907元、特價2390元，從此不再為尿布及嬌嫩小屁屁煩惱。

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▲日本Combi 炎夏優雅育兒組合，原價3907元、特價2390元，點我購買。



換下來的尿布雖然丟進垃圾桶，但如果沒有天天倒垃圾，很容易就會滋生細菌，出現難聞的異味，這次推出的組合裡面，最棒的就是含有「Poi-Tech Advance 尿布處理器」，可以解決使用完的尿布問題，可獨立包妥、緊緊密封。

尿布處理器採用獨家設計的99.9%抗菌膠膜，只要把尿布丟進去，轉一下，就可以把用過的尿布一顆顆隔絕處理，獨立包裹，避免接觸空氣滋生細菌，有效維持居家環境衛生，單手操作也非常輕鬆，很適合手忙腳亂的新手爸媽使用。

而這個看似小小的尿布處理器，一次可以容納約40個尿布，大約是5日份的尿布用量，可以等到比較有空的時候再去處理，相當方便又實用，而且有些寶寶包尿布要到2、3歲，才開始慢慢學會戒掉，因此買一個可以用很多年，CP值非常高。

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「Her森森」推出「日本Combi 炎夏優雅育兒組合」，原價3907元、特價2390元，除了有尿布處理器，還有3入膠捲、舒敏護臀膏70ml、Kuma Kun 超純水嬰兒柔濕巾80抽3入，一組擁有許多不同的單品，不用再花心思挑選，方便又實用。