李榮浩「全身VALENTINO螢光粉」揭曉喜訊！　新身份獲國際認可

▲李榮浩正式成為VALENTINO品牌大使 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

VALENTINO范倫鐵諾秋冬以超前衛的「Pink PP」單色美學擄獲大家視線，最新破天荒官宣大陸歌手李榮浩成為品牌大使，他演繹起螢光粉單品，矚目程度不輸給女星。

▲李榮浩演繹Pink PP男士系列。（圖／品牌提供）

李榮浩正式加入VALENTINO品牌大使行列，對此他表示：「Valentino的品牌精神與我十分契合，我想內在相似的靈感是能夠以不同的表現形式溝通的：就像旋律與歌詞是我擅長使用的語言，而創意總監Pierpaolo Piccioli溫和卻富顛覆性的時尚語言也同樣能深刻地打動我，十分期待開啟與Valentino的全新合作。」此外，他還身兼保養品牌理膚寶水La Roche-Posay代言人身份。

消息看似意外，其實李榮浩與VALENTINO早有交集，今年（2022）七夕限定系列李榮浩就為品牌操刀音樂MV廣告特輯，透過短片MV 呈現經典歌曲《在一起嘛好不好》。此外，李榮浩最新登上《T CHINA》9月增刊封面，身穿Pink PP男士系列，駕馭起鮮明螢光粉色系單品，建立自身的時尚感。而VALENTINO認可的代言人還有千黛亞（Zendaya）、大陸女星孫儷等，都是品牌家族一份子。

▲代言人Zendaya所演繹的VALENTINO Pink PP已經深入人心。