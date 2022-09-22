ZARA 101門市重新開幕了！新試衣方法必學　Elegant系列搶先開賣

記者王則絲／台北報導

快時尚品牌ZARA於台北101購物中心的門市，於6月份開始整修，經過3個月後，終於在22日正式重新開幕，以下一起看看帶逛亮點。全新潔白店裝是ZARA今年最新的概念設計，目前只有杜拜、銀座和台灣才有，而對消費者來說，改裝後最大改變是「試衣方式」，新的自助式試衣間使用方法必須學起來；此外，ZARA 101門市率先開賣注重設計感的「Elegant系列」。

▲ZARA 101門市於22日正式重新開幕。（圖／品牌提供）



＃全新店裝，增設美妝專區、運動專區

時隔3個月終於把圍籬拆下後，ZARA台北101門市全新的店裝風格令人眼睛一亮，兩層樓近五百坪空間，以潔白的天花板、地板讓視覺上更開闊，且使用的是環保建材，呈現出類似藝廊或博物館的概念，而此設計概念為ZARA 2022年最新發想，目前只有杜拜、銀座和台灣的101門市才能看到。

▲店舖配置1樓為女裝，2樓為TRF女裝、童裝，以及男裝。（圖／品牌提供）



雖然陳列與內裝空間變寬敞了，但其實品項數量並沒有減少，且這次重新開幕，一樓女裝區增設了美妝專區，陳列包括口紅、指甲油、眼影、超多色號的粉底液、遮瑕膏以及廣受好評的美妝蛋；2樓男裝部分則設置了Athleticz運動專區，將主打機能的運動服單品、帽款、球鞋等配件都集中於此。

▲美妝專區。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲運動專區。（圖／品牌提供）



＃自助式試衣間

先前1樓試衣間已移至2樓，女裝提供22間試衣間、男裝提供10間試衣間。

重新開幕後試衣方法自助化，民眾僅需拿著要試穿的服裝在機台前感應，機器就會分配試衣間號碼，試穿完畢後，將相同件數的衣服再做一次感應即可。且試衣間外特別設置了「自助結賬區」，想要的衣服試穿完後就能馬上結帳，動線變得更加優化。

▲自助式試衣間以及結帳區。（圖／品牌提供）



＃女裝「Elegant」正裝系列

ZARA於本季推出「Elegant正裝系列」，率先於101門市展示、登場，此系列是近期歐洲盛行的簡約、設計感風格，包括洋裝、西裝外套、落地西褲⋯⋯等單品，比一般系列更著重歐式優雅氛圍。

▲ZARA 101門市率先其他店鋪搶先開賣的Elegant系列。（圖／記者王則絲攝）



＃開幕前3天與machi聯名飲料、限定紙袋

為慶祝重新開幕，ZARA 101門市至週六24日前，只要完成APP下載就能領取machi machi聯名飲料。此外，開幕期間使用的紙袋也是101門市限定，用完為止。

▲完成任務可以來換可愛的聯名飲料。（圖／記者王則絲攝）



最近信義區非常熱鬧，除了H&M集團旗下高端副牌COS在8月底開幕了，與ZARA同樣位在台北101購物中心2樓；22日同一天，信義新光三越A11 1樓也迎來全台首間CASETiFY STUDiO概念店，引爆排隊人潮。

▲CASETiFY於台灣首間品牌概念店「CASETiFY STUDiO」開幕湧現排隊人潮。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）





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