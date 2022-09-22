秋季「養肌保養」盤點，讓你保濕有感，找回失守的輪廓線

▲換季時打開肌膚吸收力很重要。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

時序進入秋天，早晚溫度變化變大，空氣開始較乾燥，肌膚面對突如其來的變化容易感到不適，造成乾燥、泛紅等問題，而空氣中濕度減低，也會讓皮膚水分加速流失，肌膚缺水、緊緻度也拉警報，入秋時刻更要幫助失去胃口的肌膚打開關鍵吸收力。

▲Sisley 極致夜間奇蹟修護前導水精華，140ml，7,700元。

運用超效前導賦活科技和夜間緩釋三重賦活因子，達到前導潤澤效果，幫助後續保養品吸收。

▲LA PRAIRIE 魚子美顏緊緻塑顏精萃，20ml，26,800元。

含獨家魚子緊韌活萃，結合微流體技術，使高效活性微珠細緻巧妙地融入周圍凝膠之中，轉化為輕盈潤澤質地，為肌膚傾注緊緻彈性。

▲DARPHIN 海翡翠魚子緊緻霜，50ml，12,000元。

珍稀深海翡翠魚子與10種珍稀植萃油，同步添加三胜肽與六胜肽強韌膠原，以超微導滲透科技直達肌底。質地輕柔好推，輕抹即能完全融入肌膚。

▲森美妍 特潤緊緻撫紋面膜，1盒3片，1,500元。

以r-PGA聚麩胺酸強化肌膚保水度，搭配抗皺六胜肽及撫紋三胜肽打造雙胜肽，幫助呵護舒緩肌膚、撫平細紋，並加強老化的保護屏障。

▲SKII 肌活能量輕盈活膚霜，50g。

改善細紋及皺紋等肌膚老化跡象，讓膚質紋理更細緻，肌膚屏障更強韌、結構更飽滿，任何角度都澎潤緊緻。

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