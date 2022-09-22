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「凍齡女神」全智賢、蕭薔一年四季都美的關鍵　保濕穩膚當然狀態就完美

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記者李薇／台北報導

換季時間到來，做好肌膚保濕最為重要，少用刺激的單品讓肌膚已經不穩定的狀態更加敏感，以下就盤點幾款近期厲害的保濕精華液，只要每天早晚擦，輕輕鬆鬆就可以擁有水嫩透亮的膚質，甚至可以加進粉底液裡面，讓底妝更加服貼。

1.su:m37 青春奇蹟活酵肌秘露EX

▲su:m37,aquaEveryday,PROJ,晶珂,精華,保養,保濕,。（圖／品牌提供）

想要肌膚穩定、舒緩躁動泛紅，su:m37經典的青春奇蹟活酵肌秘露EX就可以做到，只要低一點在手掌心，輕輕按壓在肌膚上，療癒的草本氣息就可以撫平躁動的狀態；在9月品牌也與韓紙藝術家合作，推出全新的禮盒單品，用超划算的價格入手限定組合，才是王道！

2.aquaEveryday 輕感潤澤精華

▲su:m37,aquaEveryday,PROJ,晶珂,精華,保養,保濕,。（圖／品牌提供）

「台灣第一美女」蕭薔超熱愛的輕感潤澤精華，一年四季都可以使用，完全不分季節，裡面含有海茴香、白芒花籽油、白玉蘭樹皮提取物、荷荷芭油等成分，可以在清爽之餘，幫助肌膚深層潤澤呵護，重現年輕緊緻的好膚況。

3.PROJ晶珂 保濕修護精華液

▲su:m37,aquaEveryday,PROJ,晶珂,精華,保養,保濕,。（圖／品牌提供）

名模蔡淑臻親點愛用的PROJ晶珂保濕修護精華液，是她每天必備的保養神器，裡面擁有海葡萄菁萃、 雲芝、冬蟲夏草萃取、複合型玻尿酸等成分，可以幫助肌膚溫和補水，達到輕柔又有感的修護效果，水潤的質地不管肌膚是什麼狀態，都很好吸收，立刻穩定膚況。

關鍵字：

su:m37, aquaEveryday, PROJ, 晶珂, 精華, 保養, 保濕

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