林俊傑撞羅志祥3200萬元陀飛輪錶　拎愛馬仕包當貴氣咖啡店老闆

▲林俊傑與羅志祥撞同款RICHARD MILLE RM 47陀飛輪錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王林俊傑近日回到新加坡，迎接即將於月底開幕的MiracleCoffee咖啡店，身為老闆的他搶先在IG預告，分享他拎愛馬仕（Hermès）Haut à Courroies包的帥照，手腕上的名錶更驚人，為RICHARD MILLE全球限量75只、要價超過3200萬元的RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶，他一身貴氣行頭堪稱最狂咖啡店老闆，巧的是還與羅志祥撞同錶了！

▲羅志祥7月底過43歲生日時，抱著媽媽秀出RICHARD MILLE RM 47陀飛輪武士限量錶。（圖／翻攝showlo IG）





▲RICHARD MILLE全球限量75只的RM 47陀飛輪腕錶呈現金雕武士圖案，約32,080,000元。。（圖／RICHARD MILLE提供）



讓林俊傑與羅志祥眼光一致納入收藏的RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶，是著迷日本武士文華的一級方程式賽車世界冠軍車手、RICHARD MILLE品牌摯友Fernando Alonso所催生，錶款的正反面均展現3N黃金武士盔甲雕刻，並在陀飛輪位置裝飾象徵武士道精神的淺野飾家紋，展現霸氣，也為複雜功能錶增添藝術美感，因此身價非凡，雖然錶款數量不多，但身為資深錶迷的林俊傑與羅志祥都成功搶得一只。

▲林俊傑拎愛馬仕Haut à Courroies包、戴RICHARD MILLE限量錶預告新咖啡店即將開幕。（圖／翻攝jjlin IG）

除了名錶，男星們也是精品龍頭愛馬仕的忠實粉絲，羅志祥曾曬過一整面愛馬仕包牆，而這回林俊傑所拎的是起源比知名Birkin柏金包更早、可謂品牌推出的第一個包款Haut à Courroies，乍看之下與柏金包極為相似，但其實此包是專為放入馬鞍而生，因此袋身比柏金包長，包底的四邊會有弧形車縫拼接，手柄也較短，林俊傑的包身外側還有「口袋」設計，實用性大增。

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