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營養師曝「咖啡因過量」8大警訊！小心頭痛腹瀉，還越喝越累

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▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲不少人每天必喝咖啡，營養師提醒小心咖啡因攝取過量。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少現代人都有喝咖啡的習慣，每天至少要喝上一杯咖啡才能提起勁，甚至早中晚各一杯才過癮，小心你可能不知不覺中攝取了過量咖啡因！知名營養師高敏敏就提醒，不只咖啡有咖啡因，就連常見的奶茶、抹茶也都含有咖啡因，她也公布市面上含咖啡因飲品的咖啡因含量排行榜，和咖啡因攝取過量的8種警訊，快來看看你是否也攝取太多咖啡因了？

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝IG）

從高敏敏提供的咖啡因含量排行榜可以看到，除了黑咖啡，連抹茶、能量飲料、奶茶等飲品的咖啡因含量也不少，如果一天之內喝咖啡，同時又喝了其他含有咖啡因的飲料，對於體質敏感的人，容易對身體造成負擔。她也特別指出咖啡因過量的警訊包含以下8種。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃焦慮焦躁

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，並刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因使得症狀更嚴重。

＃越喝越累

過量咖啡容易導致身體過於興奮，導致因缺氧而感到更加疲累。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃失眠

咖啡因會導致神經系統過度興奮。

＃心悸、心臟狂跳

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃頭痛

咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮，進而引發頭痛。

＃胃痛

咖啡因容易刺激胃酸分泌。

＃頻尿

咖啡因會幫助利尿、加重頻尿。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃腹瀉

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，容易刺激腸胃。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝unsplash,pexels）

但高敏敏也表示，其實適量的咖啡對身體還是有益的，適量喝、正確喝能幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率、燃燒脂肪、抗氧化等，再加上黑咖啡比較不會胖，因為額外的添加物少，熱量也最低。

那到底攝取多少才算是適量？高敏敏建議咖啡因的每日攝取量應在300毫克以下，才不會對健康造成影響，大約兩杯大冰美式或拿鐵就超過了。而且現在的食安法規定，咖啡都要寫出每杯的咖啡因最高含量，讓人能更清楚掌握咖啡因攝取。


最後高敏敏也提醒，若有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童、骨質疏鬆者等情況的人，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。當然凡事過猶不及，咖啡因只要不過量，都建議適度享用，也別忘了要搭配多喝水。

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關鍵字：

咖啡, 咖啡因, 含量, 飲料, 飲品, 排行榜, 過量, 警訊, 症狀, 攝取量, 營養師, 高敏敏

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