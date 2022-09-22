CASETiFY開幕首日爆排破百人潮！　民排2小時為搶iPhone 14手機殼

記者王則絲／台北報導

潮流3C配件品牌CASETiFY台灣首間品牌概念店「CASETiFY STUDiO」，選址於台北新光三越A11館1樓，並於今9月22日正式對外開幕。開幕這天吸引大批粉絲前來朝聖，據悉，百貨早上11點營業前就已有人開始在排隊，且人龍一直維持到下午時段都不見消退。

▲CASETiFY於台灣首間品牌概念店「CASETiFY STUDiO」開幕湧現排隊人潮。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



首次登台的CASETiFY擁有相當高的人氣，雖然開幕是在平日，許多民眾仍鎖定這天前來朝聖，據悉，百貨早上11點營業前，就有人潮聚集在門外了；實地走訪，下午時段亦有破百人潮一路排到戶外，大約要排1～2小時才能進店，由於店中仿照國外模式，採店員一對一組客人服務的方式進行，所以同時間店內容納數量有限。

有民眾表示約排了2小時左右才進店，店員則透露許多人的目標是來買iPhone 14的配件，多款店內庫存數量被迅速掃光，不過即使無法拿到現貨，在店中進行預購，依然會比自己透過官網訂購更快到貨。

另外，許多粉絲也是衝著開幕首四日活動，滿三千送「TAIPEI彩珠手機吊飾」而來，店員表示吊飾目前都還有貨。

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