沒指針一樣能看時間！　槓桿、衛星圓盤上演小時秀

▲HAUTLENCE睽違兩年終於發表2款新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

2004年創立的獨立製錶品牌HAUTLENCE（豪朗時），以電視機造型的方形錶殼著稱，歷來Moebius莫比烏斯環腕錶、LABYRINTH迷宮腕錶、PINBALL彈珠台腕錶等嶄新設計令人印象深刻，品牌睽違2年終於再推新作，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店發表挑戰創意的閱讀時間方式的線型逆跳小時裝置的LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，以及衛星小時盤設計的VAGABONDE SERIES 4腕錶。

▲HAUTLENCE LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，2,160,000元。（圖／HAUTLENCE提供，以下同）





▲HAUTLENCE LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，特色為線型逆跳小時裝置，此圖代表3時7分。



顛覆傳統中央指針設計，HAUTLENCE LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，左側使用線型鍊條指示小時，鍊條末端的白色小指針通過垂直刻度呈現小時，當經過數字12，蝸形彈簧就會鬆開槓桿再跳回數字1，上演逆跳秀，而6時位置則為飛行陀飛輪不斷律動；VAGABONDE SERIES 4腕錶則以衛星盤取代指針，3個小時盤一邊繞中央軸轉動、一邊繞自身軸運行，一次只會顯示一個當下的數字。

▲HAUTLENCE VAGABONDE SERIES 4腕錶配備「衛星」小時盤，此圖為5時30分，1,010,000元。

就算是老牌也要有源源不絕的新意才能吸引收藏家，屢屢創造話題的H. Moser & Cie.（亨利慕時）即與潮流界名牌UNDEFEATED攜手打造限量76只的疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版腕錶，首次於枕形錶殼上覆以碳灰色DLC塗層，並搭配一體式不鏽鋼鍊帶，面盤則是塗上多層漆並經過修飾達到煙燻效果的黑虎迷彩圖案，展現名錶少見的潮流感。

▲H. Moser & Cie.疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版，1,800,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供，以下同）

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