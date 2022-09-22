fb ig video ETtoday search mobile

沒指針一樣能看時間！　槓桿、衛星圓盤上演小時秀

>

▲HAUTLENCE睽違兩年終於發表2款新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

2004年創立的獨立製錶品牌HAUTLENCE（豪朗時），以電視機造型的方形錶殼著稱，歷來Moebius莫比烏斯環腕錶、LABYRINTH迷宮腕錶、PINBALL彈珠台腕錶等嶄新設計令人印象深刻，品牌睽違2年終於再推新作，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店發表挑戰創意的閱讀時間方式的線型逆跳小時裝置的LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，以及衛星小時盤設計的VAGABONDE SERIES 4腕錶。

▲▼ ▲HAUTLENCE 。（圖／公關照)

▲HAUTLENCE LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，2,160,000元。（圖／HAUTLENCE提供，以下同）

▲▼ ▲HAUTLENCE 。（圖／公關照)

▲HAUTLENCE LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，特色為線型逆跳小時裝置，此圖代表3時7分。

顛覆傳統中央指針設計，HAUTLENCE LINEAR Series 1陀飛輪腕錶，左側使用線型鍊條指示小時，鍊條末端的白色小指針通過垂直刻度呈現小時，當經過數字12，蝸形彈簧就會鬆開槓桿再跳回數字1，上演逆跳秀，而6時位置則為飛行陀飛輪不斷律動；VAGABONDE SERIES 4腕錶則以衛星盤取代指針，3個小時盤一邊繞中央軸轉動、一邊繞自身軸運行，一次只會顯示一個當下的數字。

▲▼ ▲HAUTLENCE 。（圖／公關照)

▲HAUTLENCE VAGABONDE SERIES 4腕錶配備「衛星」小時盤，此圖為5時30分，1,010,000元。

就算是老牌也要有源源不絕的新意才能吸引收藏家，屢屢創造話題的H. Moser & Cie.（亨利慕時）即與潮流界名牌UNDEFEATED攜手打造限量76只的疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版腕錶，首次於枕形錶殼上覆以碳灰色DLC塗層，並搭配一體式不鏽鋼鍊帶，面盤則是塗上多層漆並經過修飾達到煙燻效果的黑虎迷彩圖案，展現名錶少見的潮流感。

▲▼ ▲HAUTLENCE 。（圖／公關照)

▲H. Moser & Cie.疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版，1,800,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供，以下同）

►林俊傑撞羅志祥3200萬元陀飛輪錶　拎愛馬仕包當貴氣咖啡店老闆

►風・Luxury／搶不到的勞力士費德勒都有　戴黃面蠔式錶洩活潑性格

關鍵字：

HAUTLENCE, 豪朗時, H. Moser & Cie., 亨利慕時

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

風・Luxury／搶不到的勞力士費德勒都有　戴黃面蠔式錶洩活潑性格

風・Luxury／搶不到的勞力士費德勒都有　戴黃面蠔式錶洩活潑性格

梁赫群買錶不用跟太座報備　嘴甜等老婆出門「等再久也值得」

梁赫群買錶不用跟太座報備　嘴甜等老婆出門「等再久也值得」

玄彬搶奶粉錢帥照齊發　斜倚車秀27萬歐米茄放電

玄彬搶奶粉錢帥照齊發　斜倚車秀27萬歐米茄放電

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母 孫芸芸逾12萬香奈兒毛毛鞋超Q又暖呼呼　引弟弟喊「來一雙」 男神金秀賢零穿搭技巧「黑就對了」　自爆等親友2小時不抓狂 艾美獎／迷你劇視后水晶裝秀玲瓏曲線　艾兒芬妮長襬皺成一團糗爆 艾美獎／鄭浩妍美腿一伸突圍　李政宰牽「南韓第一名媛」放閃 ROSÉ寵愛犬同戴Tiffany　宋慧喬抱狗寶貝兼曬蜜大腿 潤娥遊走危險性感邊緣　深V裝絕配尖刺珍珠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面