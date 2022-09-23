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換季肌膚問題多？皮膚科醫師曝「3大肌壓力」　錯誤洗沐反而更糟

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▲▼ 皮膚科醫師曝換季常見3大肌膚壓力 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲擁有正確的洗沐保養觀念，就不怕換季肌膚鬧脾氣。（圖／翻攝IG@ahc.official、@haeny_gram）

記者張毓容／台北報導　

進入夏秋換季時節，天氣開始一下冷一下熱，連帶肌膚況狀也跟著不穩定，不只臉部，連身體肌膚也出現各種問題。皮膚專科吳明穎醫師就表示，換季常見的肌膚問題，可能跟錯誤洗沐保養導致的「肌壓力」有關，她就指出夏秋換季時容易造成肌膚壓力的3大原因，快來看看你是否也有？

＃過度清潔造成的肌膚屏障壓力

夏秋季的悶熱讓許多人一不小心就容易過度清潔肌膚，雖然能暫時緩解當下皮膚上的黏膩感，但頻繁的過度清潔反而會洗去肌膚正常分泌的油脂，導致皮脂膜被破壞，造成肌膚屏障的壓力。

吳醫師表示，皮脂膜是身體面對外界的天然保護層，是皮膚穩定重要的一環，因此，維持肌膚防護層對於穩定的肌膚狀況相當重要。醫師建議，適度溫和的清潔，再加上適時的皮膚保濕，能維持肌膚基本的防護，減少水分散失、抵禦外來刺激。植萃成分上則可選擇含有苦茶油、肖楠葉等成份幫助維持肌膚防護，而研究也顯示，苦茶油與肖楠葉萃取對於淡化細紋、防止肌膚老化等有正面幫助。

＃油脂分泌旺盛造成的肌膚「痘留」壓力

吳醫師分享，皮脂腺分泌在夏秋悶熱季節下相對旺盛，對於油性肌或是痘痘肌來說更是辛苦，容易在前胸、背部等皮脂分泌旺盛部位反覆出現發炎現象。面對這樣的肌膚「痘留壓力」，醫師提醒，油肌痘肌在清潔時除了可使用質地清爽的沐浴產品外，在日常保養時也可選擇能穩定肌膚油脂的成分來減緩出油情形。

＃油水失衡造成的肌膚保濕壓力

除了悶熱天氣導致的過度清潔與油脂分泌，長時間待在冷氣房，肌膚也會因為環境濕度低，加速經皮水分散失，使肌膚變得乾燥，增加保濕壓力。面對這類肌膚問題，醫師說明除了增加環境溼度、多喝水維持體內水分，也建議使用外用保濕產品達到肌膚補水鎖水的效果。

吳醫師最後也再次提醒，面對夏秋交替不穩定的換季季節，適度清潔與肌膚保濕至關重要，建議在沐浴拍乾身體多餘水分後，儘快補充保濕產品於肌膚乾燥處，尤其是手肘、腳踝，關節處可特別加強，輕鬆照護身體肌膚。如果擔心悶熱感，可選擇質地較輕盈的產品，或含有薄荷等天然涼感成分的產品來舒緩厚重感覺。

▲▼ 皮膚科醫師曝換季常見3大肌膚壓力 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲茶籽堂 肖楠葉平衡乳液，330ml，NT$1,080。

添加肖楠枝葉萃取、臺灣紅藜萃取、苦茶油、角鯊烷及錫蘭肉桂樹皮萃取等，為肌膚補水、保持彈性光澤的同時，幫助提升肌膚防禦力、調理油脂，輕盈絲滑質地清爽不黏膩。

▲▼ 皮膚科醫師曝換季常見3大肌膚壓力 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲英草社 藍鬱晚香按摩潔膚蜜，200ml，NT$1,480。

今年正式登台的英國100%純天然功效型香氛保養品牌ilapothecary英草社，人氣系列「NO.27 藍鬱晚香系列」的潔膚蜜，超濃縮強效精油配方，獨特濃稠蜂蜜質地遇水即乳化，沖洗後肌膚潔淨滋潤、馥郁芬芳，使心情寧靜而愉快。

▲▼ 皮膚科醫師曝換季常見3大肌膚壓力 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲THREE 極致活顏身體精華，97ml，NT$2,900。

添加多種天然精油及植物萃取精華，天然由來成分高達99%，將水份與油份調和出絕妙平衡的兩層式精華，一抹上就猶如融化於肌膚般的貼合舒適感受，不論是特別乾燥或皮脂分泌旺盛的部位都能使用。

▲▼ 皮膚科醫師曝換季常見3大肌膚壓力 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲CULTI MILANO 潔膚露，500ml，NT$1,800。

家居香氛品牌 CULTI MILANO全新推出「PERSONAL CARE系列」，精選天然原料、極致滋養的配方，不含礦物油或防腐劑，使用後留下如絲般滑嫩觸感和簡潔香調。

▲▼ 皮膚科醫師曝換季常見3大肌膚壓力 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲歐舒丹 經典乳油木保濕霜組，200ml x 2，NT$3,000。

蘊含95%天然成分，並富含高達25%乳油木果油，能為乾燥肌膚傾注豐沛飽水潤澤、強化肌膚防禦功能，是連敏感肌與孩童都適用的溫和配方。

▲▼ 皮膚科醫師曝換季常見3大肌膚壓力 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Jonzac森朵恩泉 活泉防禦極效修護乳，200ml，NT$900。

專為異位性皮膚炎打造，添加礦物活泉水、神經醯胺及α-葡低聚糖三大黃金保濕修護成分，幫助填補角質層細胞間脂質，重建肌膚防禦屏障，使肌膚不易受外在刺激，徹底保濕鎖水。

►換季肌膚鬧脾氣？牛爾老師教7招保養秘訣　跟乾癢、敏感說再見

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關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 問題, 肌膚壓力, 錯誤保養, 皮膚科醫師, 醫生

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