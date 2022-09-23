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郭雪芙扮「學生妹」成功回春變少女　鳳小岳卻吐槽她穿「阿嬤衣」？

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記者王則絲／台北報導

美式品牌TOMMY HILFIGER 22日舉辦快閃店活動上，邀請到藝人鳳小岳、郭雪芙和艾怡良出席，三人都穿著最新的秋冬系列造型，帥美亮相，郭雪芙以俏皮的短洋裝搭出好學生學院風，成功回春變少女，鳳小岳卻吐槽她是穿「阿嬤衣」？

▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良 Tommy Hilfiger。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良 Tommy Hilfiger。（圖／品牌提供）

▲TOMMY HILFIGER於台北信義區香堤廣場開設快閃店，期間限定至10月4日。（圖／品牌提供）

TOMMY HILFIGER日前睽違三年重返紐約時裝週舉辦2022秋冬大秀，強調「即看即買」，因此事不宜遲，馬上就將全新曝光的TH Monogram印花，以及攜手英國新銳設計師Richard Quinn創作的聯名膠囊系列，皆完整移師台灣，於台北信義區香堤廣場開設快閃店展出。

▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良 Tommy Hilfiger。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳個人很喜歡花，穿上Richard Quinn聯名系列的花卉服裝特別開心。（圖／品牌提供）

快閃店開幕活動上，鳳小岳身穿Richard Quinn聯名系列棒球外套，繽紛的雛菊圖案結合美式學院風，讓愛花的他表示非常喜歡，他也是首次嘗試浮誇的闊腿褲，上頭英式的元素正好符合他私下的喜好；郭雪芙則是穿著TH Monogram印花短洋裝現身，由勃艮第紅、海軍藍與雪白色交織而成的花紋，搭配上排扣毛呢外套和靴子，彷彿讓她逆齡回春到了學生時代，她自己也驚嘆：「天啊我變回少女了！穿起來真的很像校園少女的感覺。」

▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良 Tommy Hilfiger。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良 Tommy Hilfiger。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙今日的兩套造型，下圖這套雖被鳳小岳說是「阿嬤衣」，但其實是讚賞的意思。（圖／品牌提供）

不過鳳小岳卻吐槽郭雪芙穿「阿嬤衣」？原來他說的是郭雪芙的另一套造型，只見郭雪芙帥氣演繹TOMMY HILFIGER X Richard Quinn的聯名花卉羽絨大衣，與同系列印花復古喇叭褲，被鳳小岳說：「很像我外婆的衣服。」但這絲毫沒有貶義，反而表達的是滿滿的欣賞，他解釋道：「因為我外婆真的很時髦！」

▲鳳小岳、郭雪芙、艾怡良 Tommy Hilfiger。（圖／品牌提供）

▲艾怡良的霸氣造型。（圖／品牌提供）

艾怡良這天則是選穿同樣來自TH Monogram系列的海軍藍色毛絨大衣，與尖頭黑色跟靴收尾，帥氣的廓形大衣讓她即便屬於嬌小身形，也能擁有凌人的氣勢。

近日GUCCI也在台北101 專門店中開設「EXQUISITE GUCCI」快閃店中店，延續秀上的萬花筒美學概念，展出華麗的adidas X Gucci系列，店中囊括了秀上矚目的雙面棒球帽、針織帽、貝雷帽、三線靴款⋯⋯還帶來了重新詮釋而生的典藏波士頓包系列。

▲Gucci。（圖／品牌提供）

▲「EXQUISITE GUCCI」店中店期間限定至10月14日。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

TOMMY HILFIGER, 快閃店, 鳳小岳, 郭雪芙, 艾怡良, Richard Quinn

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