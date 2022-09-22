桂綸鎂自爆「第一親密接觸」顫抖不已　香奈兒錶勾起滿滿回憶

▲桂綸鎂一身香奈兒裝搭配Première-原創款腕錶。（圖／翻攝lunmei IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星桂綸鎂為香奈兒（CHANEL）品牌大使，無論出席公開活動或參加好友楊祐寧婚宴，清一色都是香奈兒行頭。近日她戴上品牌歡慶問世35周年的Première腕錶，從錶名「第一」之意勾起了許多人生第一次回憶，自招「第一次親密接觸」是男性髮型師幫她洗頭，觸碰到肩頸和耳後，讓她全身顫抖不已。

▲桂綸鎂戴上已問世35年的香奈兒Première-原創款腕錶回憶起人生的許多第一次。（圖／翻攝lunmei IG）

桂綸鎂回想第一次害羞，是面對同學突然表白，她不知道如何應對，只好急匆匆逃進洗手間，上課鈴響了還不敢出來而上課遲到；她的學生時代還有不少第一次經驗，包括考太差排在準備挨老師打的隊伍中，首次覺得羞辱，以及在下公車同時迫不及待咬了一口舉了一路車上禁止飲食的番茄糖葫蘆，未料當場爆漿噴在上車的男生臉上，讓她第一次感到超糗。不過數不清的第一次，被她視為生命的重要時刻，使人們得以成型也活得美麗。

▲香奈兒Première腕錶-原創款，186,000元。（圖／香奈兒提供）



在桂綸鎂手腕上的香奈兒Première腕錶-原創款，是慶祝此錶款35周年的新一代作品，保留1987年誕生首款錶的精髓，僅在細節處微調，最大差異是有別於首款的鍍金設計，新版錶殼與錶鍊為精鋼材質輔以PVD技術，以18K黃金PVD塗層帶來均勻的保護層，高度抗耐，更能抵抗刮痕、撞擊、失去光澤或氧化現象，成為她的「新歡」。她不僅是時尚圈寵兒，清新氣質也收服汽車品牌Volvo，連續3年穩坐代言人寶座。

▲桂綸鎂與Volvo汽車合作密切。（圖／翻攝volvocarstaiwan）

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