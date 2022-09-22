fb ig video ETtoday search mobile

桂綸鎂自爆「第一親密接觸」顫抖不已　香奈兒錶勾起滿滿回憶

>

▲▼ 桂綸鎂 。（圖／翻攝IG）

▲桂綸鎂一身香奈兒裝搭配Première-原創款腕錶。（圖／翻攝lunmei IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星桂綸鎂為香奈兒（CHANEL）品牌大使，無論出席公開活動或參加好友楊祐寧婚宴，清一色都是香奈兒行頭。近日她戴上品牌歡慶問世35周年的Première腕錶，從錶名「第一」之意勾起了許多人生第一次回憶，自招「第一次親密接觸」是男性髮型師幫她洗頭，觸碰到肩頸和耳後，讓她全身顫抖不已。

▲▼ 桂綸鎂 。（圖／翻攝IG）

▲桂綸鎂戴上已問世35年的香奈兒Première-原創款腕錶回憶起人生的許多第一次。（圖／翻攝lunmei IG）

桂綸鎂回想第一次害羞，是面對同學突然表白，她不知道如何應對，只好急匆匆逃進洗手間，上課鈴響了還不敢出來而上課遲到；她的學生時代還有不少第一次經驗，包括考太差排在準備挨老師打的隊伍中，首次覺得羞辱，以及在下公車同時迫不及待咬了一口舉了一路車上禁止飲食的番茄糖葫蘆，未料當場爆漿噴在上車的男生臉上，讓她第一次感到超糗。不過數不清的第一次，被她視為生命的重要時刻，使人們得以成型也活得美麗。

▲▼ 桂綸鎂 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒Première腕錶-原創款，186,000元。（圖／香奈兒提供）

在桂綸鎂手腕上的香奈兒Première腕錶-原創款，是慶祝此錶款35周年的新一代作品，保留1987年誕生首款錶的精髓，僅在細節處微調，最大差異是有別於首款的鍍金設計，新版錶殼與錶鍊為精鋼材質輔以PVD技術，以18K黃金PVD塗層帶來均勻的保護層，高度抗耐，更能抵抗刮痕、撞擊、失去光澤或氧化現象，成為她的「新歡」。她不僅是時尚圈寵兒，清新氣質也收服汽車品牌Volvo，連續3年穩坐代言人寶座。

▲▼ 桂綸鎂 。（圖／翻攝IG）

▲桂綸鎂與Volvo汽車合作密切。（圖／翻攝volvocarstaiwan）

►孫芸芸逾12萬香奈兒毛毛鞋超Q又暖呼呼　引弟弟喊「來一雙」

►關穎辣妹裝絕配26萬香奈兒新錶　超大Logo讓人一眼瞧見
 

關鍵字：

桂綸鎂, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

沒指針一樣能看時間！　槓桿、衛星圓盤上演小時秀

沒指針一樣能看時間！　槓桿、衛星圓盤上演小時秀

梁赫群買錶不用跟太座報備　嘴甜等老婆出門「等再久也值得」

梁赫群買錶不用跟太座報備　嘴甜等老婆出門「等再久也值得」

玄彬搶奶粉錢帥照齊發　斜倚車秀27萬歐米茄放電

玄彬搶奶粉錢帥照齊發　斜倚車秀27萬歐米茄放電

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母 孫芸芸逾12萬香奈兒毛毛鞋超Q又暖呼呼　引弟弟喊「來一雙」 男神金秀賢零穿搭技巧「黑就對了」　自爆等親友2小時不抓狂 艾美獎／迷你劇視后水晶裝秀玲瓏曲線　艾兒芬妮長襬皺成一團糗爆 艾美獎／鄭浩妍美腿一伸突圍　李政宰牽「南韓第一名媛」放閃 ROSÉ寵愛犬同戴Tiffany　宋慧喬抱狗寶貝兼曬蜜大腿 潤娥遊走危險性感邊緣　深V裝絕配尖刺珍珠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面