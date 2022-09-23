小CK丁香紫澎澎包系列太Ｑ了　SAMO ONDOH台灣限定色超高級

記者王則絲／台北報導

CHARLES & KEITH（簡稱小CK）繼推出與韓女團ITZY的專屬系列後，今年秋天還帶來了一項環保計畫，誕生以永續材質製作的新系列，其中夢幻丁香紫色的澎澎迷你包太Ｑ了；韓國設計師品牌SAMO ONDOH則是替熱賣手袋新增「台灣限定色」，兩款絨霧橘與茶岩綠，讓平價手袋也能自帶奢華高級感。

▲網紅示範CHARLES & KEITH永續Purpose系列。（圖／品牌提供）



以小CK上新品的速度來說，已經可說是鞋包的快時尚品牌了，然而越受到全球粉絲們的歡迎，社會責任也越大。今年秋天小CK推動Purpose環保永續系列，從大自然汲取靈感，採用夢幻的丁香紫色、沉穩的奶茶色貫穿。

▲CHARLES & KEITH 永續Purpose系列澎澎包、絎縫設計配件。（圖／品牌提供）



該系列以永續材質Kapok木棉纖維與再生尼龍縫製而成，澎澎外型的手提包佐以立體花朵點綴，十分甜美可愛，其中迷你尺寸實在太Ｑ了；另也有推出短靴、穆勒鞋，並結合絎縫工藝，設計出髮箍、漁夫帽等配件。

SAMO ONDOH（首爾溫度세이모온도）在今年夏天正式登陸台灣，於台北中山區開設海外首間實體店，以平實的價格也能入手韓星同款，特別受到少女們歡迎。

▲SAMO ONDOH Apple Bag蘋果包推出台灣限定色「絨霧橘」。（圖／品牌提供）

人氣包款Apple Bag蘋果包在今年秋冬換上了新裝，由設計師特別選定「絨霧橘」為台灣限定色，不同於南瓜色偏黃的調性，反而帶點深紅色調，讓色澤更高級、增添奢華神祕感；秋冬新款Marshmallow Bag棉花糖包，則是選以「茶岩綠」作為台灣限定色，小方塊般的迷你水桶包，搭上濃郁的深培抹茶色調，使軟萌之間多了分時髦。

▲SAMO ONDOH Marshmallow Bag棉花糖包台灣限定色為「茶岩綠」。（圖／品牌提供）



►韓流發威！「怪物女團」奪小CK全球代言人 同款已經燒翻粉絲

►CASETiFY台灣首店開幕4亮點搶先看！必敗限定款、客製化快速取件