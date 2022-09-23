星巴克加碼9／23「快閃買一送一」　上午11點起秋季飲品現賺一杯

記者鮑璿安／台北報導

星巴克買一送一活動又來了，今（23日）上午11點至晚間8點間至門市購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的特選濃縮咖啡飲料，可享好友分享優惠。另外伯朗咖啡館在9月26日有卡友獨享飲品買一送一，針對飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算。





▲星巴克9月23日快閃買一送一優惠。（圖／翻攝自IG）

星巴克邀請民眾品味秋季風味，今買一送一優惠限定在11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的特選濃縮咖啡飲料，可享好友分享優惠。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲「伯朗 EX 雙倍濃烈咖啡」全新 330ml 的升級容量，每罐含有原味伯朗的 2 倍咖啡因 。（圖／品牌提供）

而伯朗咖啡館於9／26有買一送一活動，持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動。品牌還帶來新品「伯朗EX雙倍濃烈咖啡」，全新330ml的升級容量，每罐含有原味伯朗的2倍咖啡因，提供滿滿續航力。

►全家用上一整年！蒲公英環保150抽衛生紙X84包 激殺價$1090



►蘭蔻小黑瓶100ml限量加大版 激殺價$2799